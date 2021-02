Kadelburg vor 16 Minuten

Radfahrerin wird bei Unfall in Kadelburg leicht verletzt

Leicht verletzt wurde eine 34-jährige Radfahrerin am Montagmorgen bei einem Unfall an der Kreuzung Deckwiesenstraße/Hauptstraße in Kadelburg. Die verletzte Fahrradfahrerin kam zur Versorgung ins Krankenhaus.