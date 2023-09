Zum letzten Mal in diesem Jahr hat es im Bädle in Rheinheim geheißen: „Herzlich Willkommen zum gemütlichem Beisammensein für Jung und Alt.“ Bei selbstgebackenem Kuchen und Kaffee oder anderen Getränken trafen sich wieder viele Gäste. Geschätzt waren mehr als 130 Personen anwesend, um diesen Nachmittag gemeinsam zu genießen. Die Kadelburger Landfrauen hatten sich eine Überraschung einfallen lassen: Sie boten auch Eis vom Bauernladen Stoll an. Das war bei dieser Hitze willkommen.

Der Bürgerbus der Gemeinde Küssaberg hatte alle Hände voll zu tun, um die Gäste, die zum Café wollten, hinzubringen. Dieser Bürgerbus ist für Einwohner der Gemeinde kostenlos und wird gerne genutzt. Er holt die Gäste daheim ab und bringt sie wieder zurück. Es waren dieses Mal auch Gäste des Erzählcafés aus Küssaberg dabei. Die musikalische Begleitung steuerte wieder Helmut Bauder bei. Die Gäste hatten die Texte und sangen kräftig mit. Kuchen, Kaffee und Eis wurden auf Spendenbasis abgegeben.

Die beteiligten Vereine, das Kindergartenteam, die Aktionsgruppe und die Bäckerinnen freuen sich, dass die Kaffeenachmittage so gut angenommen werden. Das gesellige und gemütliche Zusammensitzen macht allen Spaß und ist für weitere Bädle-Cafés eine Motivation. Der Wunsch aller Beteiligten ist ein reger Austausch und ein Miteinander zwischen Jung und Alt, Kindern, Eltern, Großeltern und Mitbürgern, die sich allein fühlen und gerne wieder einmal unter Leute kommen.

Die Aktionsgruppe der Bürgergemeinschaft mit Marlies und Hans Eckert ist stolz. „Im nächsten Jahr haben wir zehnjähriges Jubiläum, da wird es bestimmt etwas Besonderes geben. Lassen wir uns überraschen.“ Sie waren erfreut, dass das Bädle-Café auch dieses Jahr so gut bei den Gästen angekommen ist und freuen sich schon auf das nächste Jahr.

Seit mehreren Jahren gibt es den Mehrgenerationsplatz Bädle in Rheinheim. Jedes Jahr hat die Interessengemeinschaft Bädle in den Pfingst- und Sommerferien ermöglicht, dass

sich alle Generationen bei Kaffee und Kuchen treffen können. Selbstgebackene Kuchen, Kaffee und gekühlte alkoholfreie Getränke werden auf Spendenbasis angeboten. Die Kinder der

Gäste haben auf dem angrenzenden Spielplatz zusätzlich ihren Spaß. Es existiert auch ein behindertengerechtes WC.

Das „Café für Jung und Alt“ wird traditionell in den Pfingstferien eröffnet. Weiter geht es dann in den Sommerferien. Termine sind dann jeweils donnerstags und nur bei schönem Wetter. Teilnehmende Vereine zurzeit sind die Landfrauen Kadelburg, der Brückenchor Rheinheim, der Kirchenchor Rheinheim, das Team junger Familien und der Besuchsdienst der katholischen Kirche aus Rheinheim.