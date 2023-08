Das Wetter hat wieder einmal mitgespielt, sonst wäre aus dem geplanten Platzkonzert des Musikvereins Kadelburg ein Platschkonzert geworden. Noch am Vormittag hatte es so ausgesehen, als ob es, wie auch schon an den vergangenen Tagen, wieder regnen würde. Glück gehabt, dass es doch trocken blieb, hat der Musikverein, der sich traditionell mit einem öffentlichen Platzkonzert in die Sommerpause verabschiedete. Unter der Leitung von Dirigentin Carola Meents gab das Orchester noch einmal alles und die Musiker spielten auf dem Schulhof der Grundschule Küssaberg in Kadelburg auf.

Die zahlreichen Gäste haben bei schönstem Wetter die Melodien genossen. Dabei konnten sie sich mit kühlen Getränken sowie Schnitzeln vom Grill stärken. Der Musikverein unterhielt mit einem bunten Musikprogramm von Märschen und Polkas bis hin zu modernen Arrangements. Gleich das erste Stück war hervorragend interpretiert: Der Marsch „Alte Kameraden“, dieses Mal als Swing-Version. Weiter ging es mit einem Medley von Abba und der Swing-Melodie „Beyond The Sea“ von Bobby Darin, bis zum Hit „Nessaja“ von Peter Maffay. Es war für fast jeden Geschmack etwas dabei. Kurz vor der Pause glänzte Christian Küpfer als Solist mit seiner Tuba und dem Titel „Farmers Tuba“. 17 unterhaltsame Musikstücke präsentierte der Musikverein Kadelburg den Zuschauern und Zuhörern. Und dazu gab es noch zwei Zugaben, bei denen auch der Marsch „Hoch Badnerland“ erklang.