von Stefan Kurczynski

Dank ihres genehmigten Hygienekonzepts hat sich die Arbeitsgruppe Belebung Ortsmitte Dangstetten wieder zusammengefunden und über aktuelle Entwicklungen beraten. Nach dem gesundheitsbedingten Ausfall des Vorsitzenden Gottfried Ritter bestand dringender Handlungsbedarf für die Arbeitsgruppe, um die Weichen für künftige Entwicklungen rechtzeitig und einvernehmlich zu stellen. Umso erfreulicher für alle Anwesenden war es deshalb, dass sich der Gemeinderat und stellvertretende Vorsitzende der Dangstetter Guggenmusik Hinterbachsürpfler, Thomas Baumgartner, bereit erklärte, den Vorsitz zu übernehmen und vorübergehend die Geschicke zu lenken.

Die Arbeitsgemeinschaft Die Arbeitsgemeinschaft Belebung Ortsmitte Dangstetten wurde vor elf Jahren gegründet und hätte 2020 ihr zehnjähriges Bestehen feiern können, wenn nicht Corona dazwischen gekommen wäre. Vieles hatten sie zum runden Geburtstag vor, vor allem für die Kinder, aber es durfte davon nichts stattfinden. Die Gruppe besteht aus Gemeinderäten, einigen Vereinsmitgliedern sowie anderen engagierten Bürgern aus Dangstetten.

Er betonte in seinen Begrüßungsworten, dass er dies für Gottfried Ritter gerne übernehmen werde und die Tätigkeit bis zu dessen Genesung in seinem Sinne fortführen wolle. Die Mitglieder der Arbeitsgruppe bedankten sich für diese Übernahme und stellten die Wichtigkeit des guten Drahtes ins Küssaberger Rathaus heraus, den der junge Gemeinderat mitbringe und sicherstelle. Zur weiteren Planung von Dorfmärkten und anderen Veranstaltungen in Dangstetten erfolgte eine rege Diskussion, in deren Folge Abwägungen und Einschätzungen ausgetauscht wurden. „Ohne unter anderem die rechtlichen Rahmenbedingungen für Öffnungen zu kennen, bleibt uns nur das Abwarten“, folgerte Hubert Maier, Vorsitzender des Kultur & Sportausschusses Küssaberg.

Diskussion über Veranstaltungen

Auch die praktische Umsetzung von Veranstaltungen in der Dangstetter Ortsmitte wurde beleuchtet. „Wir können keinen Zaun um den Dorfplatz ziehen“, gab Gerhard Roder von der Freiwilligen Feuerwehr, Abteilung Ost, zu bedenken. Auf das beim Ausrichten von Märkten und Veranstaltungen auch für die Veranstalter und Organisatoren bestehende gesundheitliche Risiko, wies Peter Rottenkolber, Vorsitzender des Dä Dangstetter Skiclubs, hin. Eine sich in Vorplanung befindliche Zusammenziehung von Gemeindevertretern, des Kultur- und Sportausschusses sowie den Küssaberger Vereinsvorständen zum Thema „Sommerveranstaltungen“ begrüßten die Mitglieder einheitlich. Die aus dieser Zusammenziehung entstehenden Beschlüsse und Herangehensweisen sollen dann auch eine Richtung für die Arbeitsgruppe darstellen und einen Einstieg in konkrete Planung ermöglichen.

Küssaberg Wegen Corona: Keine Feier zum zehnjährigen Bestehen des Dorfmarktes in Dangstetten Das könnte Sie auch interessieren

Thomas Baumgartner sicherte zu, dass er sich für ein transparentes, geplantes und faires Verfahren einsetzen wird und er sich einen Konsens zwischen allen Beteiligten wünscht. „Veranstaltungen sollen wieder Freude bereiten, verbinden und möglichst allen Gruppen zugänglich sein. Einen Keil zwischen Bürgerschaft und den Vereinen will keiner“, sagte Baumgartner. Der Austausch und die Planung innerhalb der Arbeitsgruppe sollen in absehbarer Zeit weitergeführt werden, sobald Regelungen erlassen und Absprachen in den Gremien erfolgt sind.