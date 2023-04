Es war der erste Ostermarkt nach Ende der Corona-Beschränkungen. Entgegen dem sonstigem Trend war der Wettergott dieses Mal den Marktausstellern nicht so gut gesonnen. In der vorhergehenden Nacht und am Vormittag wütete noch ein Sturm über ganz Küssaberg, lies dann aber im Laufe des Vormittags nach. Der Start des Ostermarktes lief dann eigentlich recht gut, aber im Laufe des Tages machte das Wetter doch einige Probleme. Ein weiterer Sturm zerstörte die aufgestellten Pavillons von drei Ausstellern.

Das Angebot der Jugendfeuerwehr war stark gefragt. | Bild: Stefan Kurczynski

Aber Dank der Improvisationskunst der Dangstetter Vereine, konnte der Markt dann doch noch stattfinden. Sie wichen einfach aus und bauten die Stände in benachbarten Gewerberäumen und dem Bürgerhaus wieder auf. Dort wurden dann die Artikel angeboten, die für Ostern als Deko oder zum Vernaschen hergestellt wurden. Und trotz des ungemütlichen Wetters hielten die Besucher den Ausstellern die Stange und nahmen deren Angebote gerne an. Thomas Baumgartner, als Vorsitzender der Arbeitsgruppe Belebung Ortsmitte Dangstetten dazu: „Hier hat sich wieder einmal gezeigt, dass die Vereine und die Aussteller sehr gut zusammenarbeiten.

Auch das Treppenhaus im Bürgerhaus musste genutzt werden, um die Ware anzubieten. | Bild: Stefan Kurczynski

Die Überlegungen gehen dahin, dass beim nächsten Dorffest sowie beim Herbstmarkt diese positiven Eindrücke einfließen werden und wir sehr wahrscheinlich mehr Aussteller auf die Märkte bringen können.“ Und es wurde einiges angeboten beim Ostermarkt. Unter anderem war die Jugendfeuerwehr wieder mit ihrem bekannten Stand und den berühmten Spiralkartoffeln dabei.

Gut gelaunt trotzten die Besucher des Ostermarktes dem teils ungemütlichem Wetter. | Bild: Stefan Pichler

Der Angelsportverein bot seine frischgeräucherten Forellen sowie Zander im Bierteig an. Auch das Haus Christiani war wieder mit dabei. Gegenüber vom Bürgerhaus, im Keller des ehemaligen Gasthauses Adler, hatte die Einrichtung ihre „Spaghetteria“ eingerichtet. Auch die anderen Vereine aus Dangstetten, wie der Narrenverein und der SV Rheintal boten Leckeres an und hatten einiges zu bieten.