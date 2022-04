von Stefan Kurczynski

Auch der Oldi-Traktorenclub hatte in den vergangen zwei Jahren mit der Corona-Pandemie zu kämpfen. Beliebte Ausflüge und Ausstellungen konnten in den vergangenen zwei Jahren nur bedingt und unter Einhaltung großer Hygienemaßnamen durchgeführt werden.

Ein Höhepunkt im letzten Jahr war ein Ausflug mit der Sauschwänzlebahn. Dabei fuhr man mit der Sauschwänzlebahn von Weizen nach Blumberg, mit dem Bus zurück und anschließend mit den eigenen Traktoren zu einem Grillplatz, um den Tag dort gemütlich ausklingen zu lassen. Und alles Corona konform. Normalerweise führen die Mitglieder des Traktorenclub Küssaberg ihre Traktoren bei Veranstaltungen und Festen vor. Dort stellen sie dann ihre Fahrzeuge zur Schau und sie haben immer recht viel Zulauf von den Gästen der Veranstaltung.

Thomas Schuster in seiner Begrüßungsrede: „Wie viele Vereine und Organisationen mussten auch wir während der letzten Zeit wegen Corona Abstriche machen, doch ich hoffe, dass sich das in der nächsten Zeit ändern wird und wir wieder wie gewohnt unsere Fahrzeuge ausstellen dürfen.“

Die anschließenden Wahlen wurden dann von Werner Ebner abgehalten. Gewählt wurden: Thomas Schuster (Vorsitzender), Otmar Scheuble (stellvertretender Vorsitzender), Jochem Deck (Schriftführer) – beide in Abwesenheit – Thomas Utz (Kasse), Christian Nägel (Mediensprecher), Bernd Amann und Manfred Huber (Beisitzer) sowie Jörg Binternagel und Karl-Heinz Nägele als Kassenprüfer.

Ehrungen für die Ersten

Nach den Wahlen nahm der Vorsitzende Thomas Schuster noch die Ehrungen vor: „Ich freue mich heute Abend vier Mitglieder zu Ehrenmitgliedern zu ernennen. Alle vier sind von Anfang an dabei, sind Gründungsmitglieder. Sie sind in verschiedenen Funktionen im Verein tätig gewesen. Als erstes möchte ich Horst Amann nennen. Er ist ein Organisationstalent. Er hatte damals, bei der Gründung die Traktoren organisiert und ist seit der Gründung im Vorstandsteam. Jochem Deck ist auch schon 1. Vorstand gewesen und hat seit Gründung etliche Aufgaben im Verein übernommen. Der dritte im Bunde ist Lothar Preis. Er kümmerte sich um die Fez (Ferienfreizeit der Gemeinde), auch Mitgliederbetreuung, war Ansprechpartner für technische Belange, hat jedem die Motoren erklärt und war auch immer für den Verein da. Der vierte ist Jörg Binternagel. Er ist nicht nur im Vorstand aktiv, er ist auch viel als Fotograf für den Verein tätig. Alle vier sind Gründungsmitglieder, sind die ganzen Jahre in der Vorstandschaft tätig und deshalb haben sie es verdient, zum Ehrenmitglied ernannt zu werden.“ Dies wurde von den anwesenden Mitglieder mit viel Beifall begrüßt und bestätigt.

Ausflug in die Geschichte

Die Gründung des Traktorenclubs Küssaberg e.V. erfolgte am 30 November 1990. Es sollte damals eigentlich nur ein Gag sein, einen Kegelausflug im Sattel eines Traktors zu unternehmen. Diese Idee entwickelte sich allerdings zur Leidenschaft.

Bei der Gründung waren es 18 Mitglieder, mittlerweile sind es 75 Mitglieder. Ziel des Clubs ist die Pflege und Restaurierung alter Landmaschinen, damit die jungen und die älteren Generationen einen Einblick in die Technik vergangener Tage erhalten können. Ihr Motto: Wir sind mehr als ein Verein. Wir sind eine Familie von gleichgesinnten Individuen. Beruflich aus verschiedenen Ecken – aber doch mit einem gemeinsamen Hobby.