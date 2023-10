In Dirndl und Lederhosen kamen am Samstag die Gäste aus nah und fern zum schon traditionellen Oktoberfest in die Dangstetter Halle mit Festbier und typisch bayerischen Speisen. Am Samstagabend präsentierte sich auf der Bühne der Halle die Partyband Wälderwahn aus Rickenbach. Von Volksmusik bis AC/DC hatten sie alles im Repertoire. Und das zeigten Rainer (Rainer Eckert), Mädy (Martin Schlegel), Tinu (Martin Hofer) und Franz (Franz Sumberger) ordentlich. Es ist die bisher einzige Band, die zwei Namen hat. In Deutschland sind es Wälderwahn und in der Schweiz Bergfalken.

Am Sonntag ging es mit dem Frühschoppen Konzert der Trachtenkapelle Berau unter der Leitung von Andreas Isele zünftig weiter. Die Trachtenkapelle besteht schon seit 141 Jahren und getreu ihrem Motto, einem Zitat von Wilhelm Beck, dem Vorsitzenden von 1932 („Ein Dorf ohne Blasmusik ist wie eine Kirche ohne Glocken“), überraschten sie das Publikum. Ein Höhepunkt war der Auftritt der Schützlinge des Dangstetter Kindergartens „Sonnenkäfer“.

Die Showeinlage der Kinder begeisterten die vielen Gäste. Der Musikverein Kadelburg zog alle Register seines Könnens. Sie starteten mit dem Militärmarsch „Anker gelichtet“ an, gefolgt von dem Song „Mama Mia“. Weitere 17 Lieder und Märsche folgten unter der Leitung von Carola Meents. Unter anderem auch der Konzertmarsch „Feuer und Eis“. Einhellige Meinung der Besucher: „Prima Stimmung, sehr gute Musik, beste Unterhaltung, ein gelungenes Oktoberfest. Das kann jederzeit mit anderen Festen konkurrieren.“ Das Oktoberfest war an beiden Tagen ausgebucht, die Halle war voll.