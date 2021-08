von Stefan Kurczynski

Bei perfekten äußeren Bedingungen organisierte der Tennisclub Küssaberg vor Kurzem für seine Mitglieder und Freunde, unter Einhaltung der geltenden Corona-Regeln, ein Gaudi-Turnier. Zum Turnier, bei dem der Spaß am Tennis im Vordergrund stand, hatten sich 20 Mitglieder angemeldet. Wie der Verein mitteilt, lieferten sich die Teilnehmer auf dem Platz „ein grandioses Match“. Im Finale konnten sich Nico Mathis und Fumihiko Aoki in einem ausgeglichenen Spiel mit 7:5 gegen den Vorsitzenden Alex Wittwer und Rosemarie Berndt durchsetzen. Im Anschluss an das Turnier feierte der TC Küssaberg sein Sommerfest.