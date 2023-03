Obwohl die offizielle Einweihung des neuen Vereinsheimes erst im April dieses Jahres geplant ist, tagte der Musikverein Kadelburg zu seiner ersten Sitzung schon in diesem Haus.

Nach den Tätigkeitsberichten und der Kassenprüfung, standen die Wahlen an – mit einer Änderung: Karin Amann, bisherige Vorsitzende Öffentliches, stellte ihr Amt zur Verfügung. Unter der Leitung von Bürgermeister Manfred Weber wurde Diana König in das Amt der Vorsitzenden Öffentliches gewählt. Wieder gewählt wurde Gerd Bercher (Vorsitzender Organisatorisches) und Ines Fuchs-Hegmann (Kassiererin), die Jugendkasse hat Bärbel Bercher. Die ehemalige Beisitzerin Daniela Faller hat nun das Amt der Schriftführerin inne und neuer Beisitzer ist Nicolas Beuchelt.

Nach den Wahlen hatte Christian Küpfer (Vorsitzender Inneres) noch die Aufgabe übernommen, Karin Ammann aus ihrem Amt der Vorsitzenden für Öffentliches zu verabschieden. In seiner Laudatio hob er noch einmal ihren Werdegang. „Karin, du hast deine Ausbildung am 1. April 1984 begonnen, wurdest dann in die Reihen der Aktiven am 16. Januar 1987 übernommen. Du warst im Bereich Werbung vom 16. Januar 1988 bis zum 18. Januar 1992 tätig und hast die Westwirtin (Essen) vom 20. Januar 1990 bis zum 17. Januar 1998 übernommen. Warst selber Ausbilderin an der Klarinette vom 1. März 2004 bis zum 1. Juni 2007 sowie Jugendleiterin vom 16. Januar 2005 bis zum 23. Januar 2010. In dieser Zeit, und zwar vom 14. Januar 2008 bis 30. Januar 2016, warst du auch Schriftführerin und als Vorsitzende Öffentliches hast du bis heute, am 4. März 2023, fungiert. Ein herzliches Dankeschön für deine geleistete Arbeit.“

Anschließend konnte die Dirigentin Carola Meents auch noch einmal auf die großartige Arbeit des Vereins hinweisen und auch darauf, was in diesem Jahr so alles auf den Musikverein zukommt – die Einweihung des neuen Vereinsheimes und das Gemeinschaftskonzert zum Gemeindejubiläum im kommenden Juni.