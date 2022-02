von Tina Prause

Seit 2018 nutzen die Feuerwehr Küssaberg und die DRK-Ortsgruppe das neue Feuerwehrhaus in Rheinheim. Vor wenigen Monaten entschied der Gemeinderat, dass nun auch der Fuhrpark modernisiert werden soll. Das 28 Jahre alte Löschgruppenfahrzeug LF16/12 soll durch ein sogenanntes HLF 10 ersetzt werden. Die Kosten für die Neuanschaffung liegen nach aktuellem Stand bei circa 420.000 Euro.

Der Kauf eines solchen Fahrzeugs wird immer komplexer. Die Technik schreitet weiter voran und auch die vorgeschriebene EU-weite Ausschreibung ist in vielerlei Hinsicht herausfordernd. Aus diesem Grund werden seit einigen Jahren spezialisierte Büros beauftragt, Gemeinden und Kommunen auf diesem Weg zu begleiten. Auch Küssaberg hat sich für diese Vorgehensweise entschieden.

Die Verwaltung stellte dem Gemeinderat in der jüngsten Sitzung drei Angebote von unterschiedlichen Anbietern vor. Unter anderem aufgrund der Regionalität und der Möglichkeit, die verschiedensten Fahrzeuge vor Ort besichtigen zu können, entschied sich das Gremium mehrheitlich für das zweitgünstigste Angebot, das von Rainer Pfundstein, Ausschreibungsservice für Feuerwehrtechnik aus Freiburg kam. Während der günstigste Anbieter bei rund 7.500 Euro lag und das teuerste Angebot bei 11.800 Euro, verlangt das nun beauftragte Unternehmen 9.163 Euro.

92.000 Zuschuss möglich

Pfundstein wird die Gemeinde und die Feuerwehr nicht nur beraten. Gemeinsam werden die Unterlagen für die EU-weite Ausschreibung vorbereitet. Weiter werden alle eingehenden Angebote entsprechend geprüft und die Beauftragung bis hin zur Auslieferung und finalen Abnahme begleitet.

Zeitgleich soll der entsprechende Zuschussantrag der Verwaltung beim Landratsamt Waldshut eingereicht werden. Die Gemeinde hofft so auf 92.000 Euro. Erst wenn hierüber entschieden worden ist, könne die Neuanschaffung auch tatsächlich in Auftrag gegeben werden, hieße es in der Sitzung des Gemeinderats.