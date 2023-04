Die Mitglieder der Naturschutzgruppe Küssaberg setzen sich für Umwelt und Tiere in der Gemeinde ein. In der Hauptversammlung dankte der Vorsitzende Kurt Hug für diese wertvolle Arbeit. Insbesondere erwähnte er die Helfer beim Amphibienschutz, Bettina Bircher sowie Fredy und Vreni Forster, die unter anderem auch mit einigen Kindergartenkindern die Froschzäune betreut haben. Außerdem dankte er Gerhard Leis für die Nistkastenpflege, Robert Mathis für die Hilfe beim Mähen und das Abfahren des Mähguts sowie Irene Schnarz für den Imbiss nach den Arbeitseinsätzen.

Schriftführers Herbert Sauerbier berichtet von einer geringeren, aber intensiven Einsatzzeit. Die Zahl der Amphibien sei wieder gestiegen, was durch die feuchtere Witterung zu erklären sei. Zum Vergleich: 2022 wurden 710 Tiere zur Kiesgrube gebracht, bisher liegt die Zahl schon bei 900. Für den Amphibienschutz wurden bisher 89 Stunden geleistet. Weitere Tätigkeiten waren Mäharbeiten im Lenzen mit 39,5 Stunden, die Biotopreinigungen mit 18 Stunden und die Nistkastenpflege, für die acht Stunden aufgewendet wurden. Der Baumschnitt und das Entfernen von Windbruch benötigte 20 Stunden. Seit September 2022 leisteten die Engagierten so zusammengerechnet rund 175 Arbeitsstunden. Es folgten die Wahlen unter der Leitung von Bürgermeister Manfred Weber. Er überbrachte der Naturschutzgruppe die gute Nachricht, dass eine Garage im Gemeindezentrum geplant sei, in der ein Großteil der vom Verein benötigten Geräte untergestellt werden könne.

Bei den Wahlen wurden die Amtsinhaber wiedergewählt: Vorsitzender bleibt Kurt Hug, sein Stellvertreter Sascha Klubert, Schriftführer ist weiterhin Herbert Sauerbier, Kassierer Rudi Spahr, Beisitzer bleiben Fredy Forster, Irene Schnarz, Patrick Schweizer, Robert Bögi und Christa van der Waal. Zum Abschluss der Versammlung teilten Christa van der Waal und Sascha Klubert den Anwesenden mit, dass der diesjährige Ausflug der Naturschutzgruppe am 24. Juni zuerst nach Rottweil zum Testturm und anschließend zum Freilichtmuseum in Neuhausen ob Eck gehen soll.