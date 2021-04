von Tina Prause

Seit November hat die Gemeinschaftsschule Rheintal eine neue Schulsozialarbeiterin. Alexandra Feldmeier (47) ist die Nachfolgerin von Natasha Rombach-Döring, die Mitte 2020 in das Leitungsteam von In Via wechselte und heute als Regionalleiterin Hochrhein-Bodensee-Alb tätig ist. Zusammen mit Schulleiter Timo Feigl und der ebenfalls anwesenden Natasha Rombach-Döring stellte sich Alexandra Feldmeier nun offiziell im Gemeinderat vor und berichtete über ihre ersten Monate an der Gemeinschaftsschule.

„Ich bin sehr gut aufgenommen vom Kollegium, das schätze ich sehr“, resümierte sie die Einarbeitungsphase. Nach dem ersten Kennenlernen von Schülern sowie deren Eltern, welche glücklicherweise im November noch persönlich stattfinden konnte, befasste sich Alexandra Feldmeier weiter mit den bestehenden Abläufen und Konzepten.Ein Resilienz-Training für die Grundschulkinder konnte bereits angeboten werden, dass Mut, Angst, Teamfähigkeit, Ent- und Anspannung thematisierte. „Die Kinder haben sehr gut darauf angesprochen und hatten viel Spaß“, fasste die Diplom-Sozialpädagogin zusammen.

Kontakt per E-Mail, Chats oder Telefon

Während des Lockdowns war auch für die Schulsozialarbeiterin wichtig, „Präsenz zu zeigen“. Es fand beispielsweise eine Schneemann-Challenge statt und zu jeder Zeit konnte per E-Mail, Chats oder Telefon Kontakt gehalten werden.

Zur Person Alexandra Feldmeier ist Diplom-Sozialpädagogin und Betriebswirtin. Die 47-Jährige hat langjährige Berufserfahrung in der Kinder- und Jugendhilfe. Feldmeier ist bei In Via Freiburg als Schulsozialarbeiterin angestellt und betreut in deren Auftrag die Gemeinschaftsschule Rheintal mit einer 80-Prozent-Stelle. Sie teilt sich ihre Arbeitszeit zwischen den Standorten in Rheinheim, Hohentengen und Lienheim auf. Privat ist Alexandra Feldmeier kreativ und malt gerne.

Als erste Schule im Regierungsbezirk Freiburg fand in Kooperation mit der Polizei für die Klassen fünf bis zehn eine Online-Prävention zu den Themen Handy, Cybermobbing, Sucht und Gewalt statt. Bisher fanden diese Projekte direkt in der Schule statt.

Etwas in die Zukunft geschaut, informierte Natasha Rombach-Döring final, die bisher noch das Kinder- und Jugendbüro der Gemeinde Küssaberg betreut, dass sie diese Tätigkeit aus Zeitgründen abgeben wird. Ein Angebot in den Pfingstferien soll es unter ihrer Leitung noch geben. In welchem Rahmen dieses stattfinden kann, müsse aufgrund der Pandemie spontan entschieden werden. In Aussicht gestellt wurde, dass zukünftig Alexandra Feldmeier die Aufgaben des Kinder- und Jugendbüros übernehmen könnte.