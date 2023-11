Küssaberg – Es gibt noch viel zu tun, für den Reckinger Narrenverein, wenn er 2024 das große Narrentreffen ausrichten will. Das letzte richtete er 2019 anlässlich seines 50-jährigen Bestehens mit Erfolg aus. Und die Vorbereitungen für das nächste Narrentreffen laufen auf Hochtouren. Zu diesem Zweck trafen sich am vergangenen Wochenende die Verantwortlichen der teilnehmenden Vereine und Organisationen.

Neben dem Narrenverein Reckingen selbst, sind unter anderem der Turnverein Reckingen, die Feuerwehrabteilung Reckingen, das DLRG Reckingen, das Schwimmbadteam und der Kindergarten Rheinheim dabei. Nicht fehlen dürfen die Schnörris aus Reckingen sowie der Musikverein Rheinheim. Das sind mal in groben Zügen, die Verantwortlichen für das Narrentreffen 2024, das dieses Mal das Motto hat: „Ein Bums ein Knall, d‘ Reckinger Fasnacht startet ins All“. Und genau unter diesem Motto werden die einzelnen Stände benannt, an denen es allerlei Kulinarisches geben wird. Unter anderem werden es Stände sein, an denen es Wurstsalat, Steakwecken, Gegrilltes, Schäufele mit Sauerkraut und Brot, Fleischkäsweckle, ja sogar Kutteln, Pommes und wenn es klappt sogar die heiß begehrten Kartoffelwaffeln gibt. Vieles mehr wird angeboten, und steht für die Narren bereit. Natürlich ist an die passenden Getränke gedacht. Wenn es kalt werden sollte, wird auch Glühwein offeriert.

Die Veranstalter erwarten mehr als 20 Umzugsgruppen, die meisten davon aus Küssaberg. Es kommt aber auch eine Gruppe aus dem Schweizer Reckingen und drei von der Schlüchttaler Narrenvereinigung. Alles in allem verspricht es wieder ein schönes und lustiges Narrentreffen zu werden.