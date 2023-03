Der Narrenverein Kadelburger Fergen hat bei seiner jüngsten Hauptversammlung sieben seiner Mitglieder für ihr Engagement geehrt. Für 30-jährige Mitgliedschaft wurden Angelika und Ralf Vog zu Ehrenmitgliedern ernannt. Sie erhielten aus der Hand der Vorsitzenden Anja Weißenberger eine vereinseigene Urkunde und ein Geschenk. Für 25-jährige Mitgliedschaft wurden Martina Vetter, Carola Hietschold, Ralf Vog (nachträglich) und Anja Weißenberger geehrt und mit dem Großen Orden in Bronze der Kleggauer Narrenvereinigung ausgezeichnet. Der Orden wurde ihnen durch die Vizepräsidentin der Kleggauer Narrenvereinigung, Gaby Indlekofer, überreicht. Für zehn Jahre Vorstandsarbeit erhielten Patrick und Raphael Kuner sowie die Vorsitzende Anja Weißenberger den Orden. Der Küssaberger Narrenverein Kadelburger Fergen wurde im Jahr 1983 gegründet und gehört seit 1995 der Narrenvereinigung Kleggau an. Der Name Fergen bezieht sich auf die Fährleute, die die früher bedeutende Fährverbindung zwischen Zurzach und Kadelburg aufrecht erhielten. Die blau-weiße Kleidung der Fergen stellt diese der damaligen Fährleute dar.