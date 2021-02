von Tina Prause

„Das Schnörri-Dorf“ nennen die Bürger von Reckingen gerne liebevoll ihren 354-Seelen-Ort. „Der Grund dafür ist, dass jeder immer jemanden zum Schnörre findet, wenn man durch‘s Dorf geht“, klärt Peter Graf lachend auf. Der 55-jährige Familienvater arbeitet als Projektleiter im Kernkraftwerk Leibstadt und ist einer von vielen Reckingern, die schon seit ihrer Geburt in dem kleinen Dorf leben – „und das bis heute aus voller Überzeugung“, wie er betont.

Der Ort Reckingen Reckingen wird erstmals in einer Urkunde des Grafen Gotsberg an des Klosters Rheinau erwähnt. Der Wortursprung geht wohl auf den alemannischen Namen „Recco„ zurück. So taucht das Schweizer Rekingen 885 im Urkundenbuch des Klosters St. Gallen als „Reccingun“ auf (“bei den Leuten des Recco„). Das direkt am Rhein gelegene deutsche Dorf gehört seit dem 1. Januar 1973 zur Gemeinde Küssaberg. Heute hat der Ortsteil 354 Einwohner.

Reckingen hat einiges zu bieten, was über die Grenzen Küssabergs hinaus bekannt ist. Allein das Familien-Freibad lockt jährlich rund 20.000 Besucher zum Abkühlen nach Reckingen. Ebenfalls immer gut gebucht ist der dortige Zeltplatz. Auch das traditionell am ersten Juni-Wochenende stattfindende Dorffest erfreut sich immer einer hohen Besucherzahl. Nicht zu vergessen: die beliebte Wiiberfasnacht, ausgerichtet vom Narrenverein. „Bei uns ist der Narrenverein der Verein, der das Dorfleben gestaltet“, sagt Peter Graf. Neben dem rund 300 Mitglieder starken Narrenverein mit der Guggenmusik Schnörriplätzer gibt es noch den Turnverein und die DLRG-Ortsgruppe Reckingen. Die Sankt-Josefs-Kapelle steht seit 1759 in Reckingen und ist das älteste erhaltene Gebäude im Ort.

Die Betriebe

Der kleine Ort beherbergt neben dem Kraftwerk Reckingen AG noch die traditionelle Kunstschmiede von Heinz Schweizer, die Elektro-Firma Berisha und das Gasthaus „Zum Rheintal“. Pünktlich zur Erntesaison im Spätsommer öffnet die Mosterei der Familie Mathis und verwandelt dann an den Wochenenden die eigene Apfelernte in heimischen Apfelsaft. Ein Einzelhandelsgeschäft für den täglichen Bedarf gib es nicht. „Man hilft sich da viel untereinander“, weiß Peter Graf.

Hohentengen-Stetten In Stetten wird das Vereinsleben groß geschrieben Das könnte Sie auch interessieren

Überhaupt ist das Dorf geprägt durch ein reges Miteinander. Mit vielen ehrenamtlichen Planungs- und Arbeitsstunden haben die Bewohner den Neubau des Dorf-Gemeinschaftshauses unterstützt. Etwas später folgte durch den tatkräftigen Einsatz einer Elterninitiative der Bau eines Spielplatzes.

Hohentengen a.H. Das macht Bergöschingen so lebens- und liebenswert Das könnte Sie auch interessieren

Das aktuelle Projekt umfasst Umbau und Erweiterung des Dorfplatzes, welcher direkt am Drei-Welten-Radweg liegt. Mit der Erweiterung des Dorfplatzes soll nun unter der ehrenamtlichen Bauleitung von Gustav Gersbach mit Julius Buschauer und weiteren tatkräftigen Helfern ausreichend Platz für Feste entstehen sowie auch über das ganze Jahr ein Platz zum Verweilen geboten werden. Bis Juni sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. „Das Miteinander zwischen alt und jung ist für mich das Highlight in Reckingen“, fasst Peter Graf das Reckinger Dorfleben zusammen.