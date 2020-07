von sk

Wie die Polizei angibt, war der 68-jährige gegen 21 Uhr in Richtung Schweiz unterwegs, als er an einem Bordstein zu Fall kam. Zur medizinischen Versorgung wurde der Mann in ein Krankenhaus in der Schweiz gebracht. Da eine Alkohol-Überprüfung rund 1,6 Promille ergeben hatte, wurde eine Blutentnahme angeordnet. Sollte der Wert bestätigt werden, liegt eine absolute Fahruntauglichkeit vor. Für den 68-Jährigen wird der Unfall auf alle Fälle ein gerichtliches Nachspiel haben.