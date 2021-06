von Tina Prause

Die Planungen für das vorgesehene Neubaugebiet in Ettikon gehen in die nächste Runde. Am Montag entschied sich der Gemeinderat in seiner Sitzung für die Freigabe der Vorentwürfe für die frühzeitige Offenlage und Beteiligung der Fachbehörden und der Träger öffentlicher Belange. Voraussichtlich ab dem 5. Juli können auch Bürgerinnen und Bürger für die Dauer von einem Monat die Unterlagen bei dem Bauamt der Verwaltung einsehen.

Platz für 90 neue Einwohner

Vorgestellt wurden die Unterlagen vom Unternehmen Stadtbau Lörrach, die mit der Planung des Neubaugebiets beauftragt sind. Der zuständige Planer Stephan Färber erklärte, dass das 2,59 Hektar große Areal nach aktuellem Stand Platz für rund 90 neue Einwohner, aufgeteilt in Einfamilien-, Doppel und Mehrfamilien-Häuser des Ortsteil bieten soll.

Küssaberg Der Trottenweg soll nach dem heftigen Unwetter bald befahrbar werden und die verstopften Kanäle wieder frei werden Das könnte Sie auch interessieren

Gleich zu Beginn sorgte der Punkt, nur Carports und Stellplätze zuzulassen, für Diskussionsbedarf. Der Grund für den Vorschlag war, einer eventuellen „Umnutzung“ von Garagen entgegenzuwirken. Dennoch war der Gemeinderat mehrheitlich für die Möglichkeit auch Garagen zu erlauben. Prinzipiell sind, wie allgemein in Küssaberg üblich, 1,5 Stellplätze je Wohnung nachzuweisen. Außerdem sollen Nebenanlagen mit einem Flachdach geplant werden, welches zumindest extensiv zu begrünen sind. Die Bodenversiegelung und Begrünung privater Wege und Zufahrten sollte mit wasserdurchlässigen Belägen versehen sein. Schottergärten und Vliese sind nicht erlaubt.

Küssaberg „Naturbewusst sollte man sein“ – Willi Wyss spricht als Fährobmann über seine Liebe zum Rhein Das könnte Sie auch interessieren

Ausgeschlossene Nutzungen auf dem Areal sollen Betriebe des Beherbergungsgewerbes, Schank- und Speisewirtschaften, Anlagen für Verwaltungen, Gartenbaubetriebe und Tankstellen sein. Für ausnahmsweise zulässig hält man nicht störende Handwerksbetriebe.