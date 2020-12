von Tina Prause

Im Juli präsentierte das mit einer sogenannten Lärmanalyse beauftragte Unternehmen Rapp Trans AG aus Freiburg dem Gemeinderat die Ergebnisse ihrer Untersuchungen. Hauptsächlich betroffen von überdurchschnittlichem Verkehrslärm ist der alte Ortskern von Kadelburg.

Auch bei der Ortsdurchfahrt L 162 von Dangstetten und etwas weiter auch in Bechtersbohl besteht Handlungsbedarf, ebenso wie bei der Ortsdurchfahrt L 161 Rheinheim Ost. Final wurde die Trans Rapp AG mit der Erstellung einer qualifizierten Lärmaktionsplanung beauftragt, die die Verminderung des Lärms unter anderem durch Geschwindigkeitsbeschränkungen aufzeigen soll.

Folgende Punkte empfahl die Trans Rapp AG, vertreten durch Wolfgang Wahl, dem Gremium:

Alter Ortskern Kadelburg : Ganztags und in der Nacht Tempo 30, beziehungsweise Tempo 40 für einen Minimalbereich von 500 Metern beginnend. Eine Verlängerung der Strecke auf 880 Meter ist vorstellbar. In diesem Fall würde eine Geschwindigkeitsbeschränkung von der Einmündung Gartenstraße bis zur Eckhaustraße 6 gehen.

Ganztags und in der Nacht Tempo 30, beziehungsweise Tempo 40 für einen Minimalbereich von 500 Metern beginnend. Eine Verlängerung der Strecke auf 880 Meter ist vorstellbar. In diesem Fall würde eine Geschwindigkeitsbeschränkung von der Einmündung Gartenstraße bis zur Eckhaustraße 6 gehen. L 162 Ortsdurchfahrt Rheinheim, Zurzacher Straße : Hier wird zunächst eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf Tempo 30 nachts empfohlen, die auch ausgeweitet werden könnte auf ganztags. Auch die Streckenlänge könnte ausgeweitet werden.

Hier wird zunächst eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf Tempo 30 nachts empfohlen, die auch ausgeweitet werden könnte auf ganztags. Auch die Streckenlänge könnte ausgeweitet werden. L 162 Ortsdurchfahrt Dangstetten : Ab der Einmündung Küferweg bis zur Schmiedstraße wird eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf Tempo 30 empfohlen.

Ab der Einmündung Küferweg bis zur Schmiedstraße wird eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf Tempo 30 empfohlen. L 162 Bechtersbohl Süd: Die aktuell zulässige Höchstgeschwindigkeit von Tempo 100 sollte auf Tempo 70 verringert werden.

Die aktuell zulässige Höchstgeschwindigkeit von Tempo 100 sollte auf Tempo 70 verringert werden. Ruhige Gebiete: Weiter wird das Ausweisen von sogenannten „Ruhigen Gebieten“ empfohlen. Betroffen hiervon wären Pulsatilla Dangstetten, Orchideenwiese Küßnach und Dangstetten und die Stromschnellen Lauffen.

Mehrheitlich stimmte der Gemeinderat für die empfohlenen Maßnahmen inklusive der vorgeschlagenen Erweiterungen. Gemeinderatsmitglied Thomas Baumgartner betonte in der Sitzung: „Wir brauchen weitere Entlastungen. Nur dann kommt es zu einer signifikanten Steigerung der Wohnqualität.“

Die Situation Allein durch Kadelburg fahren täglich gut 12.000 Verkehrsteilnehmer. Der dadurch verursachte Lärm und Feinstaub ist nur ein Teil, der für die direkten Anwohner eine deutliche Belastung darstellt. Ein Lärmaktionsplan soll konkrete Vorschläge zur Lärmminderung durch den Straßenverkehr erarbeiten. Hierfür werden Lärmmessungen vorgenommen. Diese beinhalten den durchschnittlich täglichen Verkehr inklusive Schwerverkehrsanteil, zulässige Geschwindigkeit, Fahrbahnoberfläche, Steigungen/Gefälle, Abstand Emission-Immission und Reflexion.

Im nächsten Schritt geht es um die Durchführung der Beteiligung der Behörden und der Öffentlichkeit. Wie genau die Bürgerinnen und Bürger in Küssaberg beteiligt werden können, steht aufgrund der aktuellen Lage in Bezug auf Corona noch nicht fest. Hier will die Verwaltung die Lage im Februar neu bewerten.