von Stefan Kurczynski

Neun Kinder zwischen sechs und elf Jahren haben das Angebot des Kinder- und Jugendbüros Küssaberg genutzt, in den Pfingstferien ein paar Tage voller Abenteuer in der Natur zu verbringen. Die Spaß-Tage fanden an der Reckinger Hütte statt. Unter der Leitung der Sozialpädagogin Natasha Rombach-Döring und ihrer Kollegin Alexandra Feldmeier konnten die Kinder einige Tage basteln, spielen, herumtoben und Neues entdecken.

Die stolzen wilden Wölfe vor ihrer Hütte. | Bild: Stefan Kurczynski

Dieses Mal war die Reckinger Hütte der Spielplatz. In den Vorjahren fand das Ganze auch schon einmal auf der Küssaburg oder auf dem Zeltplatz des Reckinger Schwimmbades statt. Getestet auf Corona wurde pflichtgemäß jeden Morgen. Schon allein deshalb, weil die Kinder über Nacht zu Hause waren und erst am nächsten Tag wieder an der Hütte erschienen sind. Mit vielen persönlichen Freiheiten wurde geklettert, es wurden Steine bemalt, Insektenhotels gebastelt und sogar Holzkohle selber hergestellt. Auch wurde eigenes Geld hergestellt: Die Kinder malten Steine mit goldener Farbe an und nannten es „Grolfs“. An Ideen fehlte es den Kindern nicht.

Die Aktionen

Sogar eine eigene kleine Hütte wurde gebaut, in der es sich eine kleine Gruppe gemütlich machte. Stolz nannten sie sich die „Die wilden Wölfe“. Dass das eine oder andere Kind dabei schmutzig wurde, wurde den Eltern von Natasha Rombach-Döring schon im Vorfeld in die Anmeldung geschrieben: „Bitte genügend Wechselkleidung mitgeben.“ Ein Höhepunkt für die Kinder war ein eigener „Kinderkanal“. Mit Funkgeräten wurden Sketche gespielt, Musik gemacht und Radio nachgespielt. Der Speiseplan ließ keine Wünsche offen. Bis hin zum Nachtisch fand alles reißenden Absatz. Pünktlich um 9 Uhr gab es Frühstück, um 16.30 Uhr war dann Feierabend und es ging nach Hause.

Die Anmeldung für die Sommerferien Anmeldeformulare Anmeldeformulare für die Ganztagsbetreuung in den Sommerferien gibt es ab sofort auf der Internetseite der Gemeinde Küssaberg (www.gemeinde-kuessaberg.info/Ferienprogramm Kinder- und Jugendbüro) oder direkt beim Kinder- und Jugendbüro, Silvia Schindler, Gemeindezentrum 1, oder per E-Mail (schindler.silvia@kuessaberg.de). Woche 1 Montag, 23. August, bis Freitag, 27. August. Woche 2 Montag, 30. August, bis Freitag, 3. September. Woche 3 Montag, 6. September, bis Freitag, 10. September.

„Ein wenig blutet mir schon das Herz. Ich habe diese Ferienfreizeit beim Kinder- und Jugendbüro genossen und werde sie vermissen. Ich arbeite gerne mit Kindern. Da ich mich beruflich verändert habe, fehlt mir in Zukunft die Zeit, um solche Aktivitäten durchzuführen. Aber ich habe in Alexandra Feldmeier eine gute Nachfolgerin, die jetzt schon mit Herz und Seele dabei ist“, sagte Natasha Rombach-Döring. Die Kinder und das Team hatten eine tolle Zeit bei herrlichem Frühsommerwetter. Das nächste Angebot des Kinder- und Jugendbüros ist die Ganztagsbetreuung mit Erzieherin und Spieltherapeutin Silvia Schindler, die Ende August bis Anfang September stattfindet.