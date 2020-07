von Stefan Kurczynski

Seit Mitte März konnte die Abteilung KISS vom Turnverein Kadelburg nichts mehr mit den Kleinsten der Kleinen unternehmen. Sportlehrerin Hannah Scheuble ist froh, dass es wieder weitergeht:

„Seit dem 16. März hörte es schlagartig auf. Kein Training mehr, nichts. Die Kleinen mussten zuhause bleiben und wir damit auch. Wir hätten schon früher anfangen können, aber draußen und unter Einhaltung großer Abstände. Das war leider nicht machbar. Wir haben nun Vorgaben, die durch ein Hygienekonzept geregelt sind und die wir einhalten müssen. Das Konzept haben wir eingereicht, es wurde Gott sei Dank genehmigt und dann konnte es losgehen. So zum Beispiel: Bei der Hygiene wird darauf geachtet, dass sich alle die Hände vor und nach dem Training waschen, sodass sie auch wieder sauber nach Hause gehen. Auf dem Wege zur Halle, in der Halle muss der Abstand eingehalten werden von ein bis eineinhalb Meter. Zwischen den beiden Trainingseinheiten der Gruppen (klein und groß) werden Türgriffe und angefasste Gegenstände desinfiziert. Und am Ende noch einmal, wenn alles vorbei ist.“

Im ganz normalen Übungsbetrieb dürfen nun auch wieder Kontakte stattfinden. Die Gruppe besteht aus Kindern im Alter von einem halben Jahr bis vier Jahren.

Die zweite Gruppe danach besteht aus vier- bis siebenjährigen Kindern. Das Ganze geht jetzt seit dem 7. Juli los, am Nachmittag von 15.30 Uhr bis 17.45 Uhr und wird zurzeit auch von zwei freiwilligen Helferinnen begleitet. Normalerweise sind sechs Helferinnen in der Gruppe, aber heute genügten zwei. Gestartet wird auf einer Bewegungslandschaft. Dort sind verschiedene Stationen, bei denen sich die Kinder recht viel bewegen können und auch sollen.

Scheuble: „KISS hat sich so gut, seit der Einführung im September letzten Jahres, bewährt. Wir haben über 90 Anmeldungen, also fast 100 Kinder. Besonders die Eltern-Kind Gruppen sind stark vertreten. Da haben wir kurzerhand eine weitere Gruppe aufgemacht, weil einfach so viel Anfragen kamen, sodass ich es mit einer Gruppe nicht bewältigen konnte. Das hörte dann, wie gesagt im März, plötzlich und abrupt auf und jetzt sind wir Gott froh, wenn es wieder weitergehen darf. Die Kinder freut es tierisch, sie sind kaum zu bändigen. Für sie ist es wichtig, sich wieder aktiv zu bewegen, zu klettern, verschiedene Schulungen zu haben, balancieren, Gleichgewichtsübungen und so weiter. Weitere Informationen im Internet (www.kiss-küssaberg.de).