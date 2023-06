Das traditionelle Blumenfest des Musikvereins Rheinheim ist das zweite Mal ein wenig anders als sonst. Am Samstag, 1. Juli, rockt der Bär in Reinheim: Ab 18 Uhr ist offizieller Beginn auf der Festwiese. Zum zweiten Mal ist „RhiiBums“ mit DJ Tileman aus Weizen dabei. Speisen und Getränke werden angeboten, es gibt Barbetrieb.

Am Sonntag, 2. Juli, beginnt der Tag mit dem Festgottesdienst um 9.30 Uhr. Anschließend eröffnet um 11 Uhr, zum Frühschoppen, der Musikverein Dogern das musikalische Programm. Gegen 13.30 Uhr erfreuen die Aerobic Girls vom TV Reckingen die Besucher. Das Nachmittagskonzert eröffnet um 14 Uhr die Musikgesellschaft aus Reckingen in der Schweiz. Den Abschluss bildet dann ab 16 Uhr das Blasorchester Unterlauchringen. Am Sonntag gibt es auch, wie gewohnt, die bekannte Blumentombola, präsentiert vom Brückenchor Rheinheim. An beiden Tagen ist der Eintritt frei.