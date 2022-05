von Stefan Kurczynski

Nach zwei wunderbaren Stücken des Klarinettenregisters, eröffnete Karin Amann, Vorsitzende für den Bereich Öffentliches, jüngst die Hauptversammlung des Musikvereins Kadelburg. Sie übergab das Mikrofon dem Protokollführer Bernhard Preis, der auf die Vereinsarbeit in auf die Corona-Zeit gab.

Dirigentin Carola Meents bemerkte in ihrem Tätigkeitsbericht: „Wir wollen in diesem Jahr, aller guten Dinge sind drei, unser Konzert ‚Feuer und Eis‘ stattfinden lassen. Dieser neue Anlauf soll schon Anfang November starten. Wir geben die Hoffnung nicht auf, dass Corona es zulassen wird.“ Der Vorsitzende für Organisatorisches, Gerd Bercher, berichtete über die aktuelle Situation in Bezug auf den Umbau des Vereinsheims. Er zeigte Bilder der Baufortschritte und erklärte: „So wie es im Augenblick aussieht, werden die Umbauarbeiten frühestens im Oktober 2022 beendet sein.“

Höhepunkt des Abends war die Ehrung von Diana König mit der silbernen Ehrennadel für 25-jährige aktive Tätigkeit und die Ernennung zum Ehrenmitglied. Amann hob in ihrer Laudatio für Diana König noch einmal ihren Werdegang hervor und ihre Hingabe für den Verein: „Im Verein ist sie seit 1992, wurde von Hubert Herrmann an der Trompete ausgebildet und erhielt 1995 das bronzene Leistungsabzeichen. Nur zwei Jahre nach ihrer offiziellen Aufnahme im Verein übernahm sie das Amt des Notenwartes und wurde 2000 zur Kassiererin gewählt. 2010 führte sie die das System der gleichberechtigten Vorstände ein und wurde selbst Vorstand Organisatorisches. Zwischendurch war sie auch als Ausbilderin tätig und übernahm im Jahr 2016 bis heute das Amt als Schriftführerin.“

Neu aufgenommen wurden: Kira Reckermann (Trompete), Jurina Aoki (Querflöte), Christopher Matzk (Posaune) und Dominik Melches (Schlagzeug/ Percussion). Bei den Wahlen in ihren Ämtern bestätigt wurden Christian Küpfer (Vorstand Inneres), Diana König (Schriftführerin), Bernhard Preis (Protokollführer), Jessica Sauerbeck (Jugendausbildung), Sonja Teufel (Festwirtin) und die Beisitzer Daniela Faller, Volker Groß und Nina Weihrauch. die Ebenfalls im Amt: Die Notenwarte Volker Groß und Christian Küpfer, die Uniformwartin Sonja Teufel, Gerd Bercher in dreifacher Funktion als Vereinswirt, Instrumentenwart und zuständiger für die Vereinsmeldungen, Instrumentenwart (Blech) Joachim Pawelek, Nico Landwehr (Homepageverwaltung), Verena Preis (Gema-Meldungen), Hubert Herrmann (Archivverwaltung), Uschi Kalchofner und Georg Preis (Kassenprüfer). Auch Vizedirigent Werner Säuberli wurde im Amt bestätigt.

Der Verein: Nach einer mündlichen Überlieferung spendete 1876 Karl Hässig der Musik eine Trommel und fortan nannte sich der Verein Musikverein Kadelburg 1876.