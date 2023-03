Der Musikverein Rheinheim hat einen neuen stellvertretenden Vorsitzenden. Durch das rollierende System hat Sabine Ehlert den Posten an David Graf abgegeben. Die Aufgabe des Notenwarts, bisher von Michaela Ehret besetzt, übernimmt Matthias Leute. Schriftführerin bleibt Gabi Karlsch, bei den Beisitzern (Jugendwart) wird Andrea Sutter von Carla Karlsch und Sarah Hilpert abgelöst. Die Wahlen leitete Helmut Karlsch in Vertretung von Bürgermeister Manfred Weber.

Vorsitzende Heike Mihailowitsch sagte, der Verein habe 37 Aktive, 80 Passive und 29 Ehrenmitglieder, von denen noch 16 aktiv mitspielen. Außerdem sind neun Jungmusiker in der Ausbildung. Laut Jugendwartin Andrea Sutter befinden sich in dieser Gruppe vier Klarinetten, eine Posaune, ein Tenorhorn, ein Schlagzeug sowie eine Trompete. Auch bei den Erwachsenen ist eine Klarinette in der Ausbildung. Fünf Jungmusiker spielen in der Jugendbänd, wie sie sich nennt, die am 17. September ein Konzert im Europa-Park in Rust gab. Zudem hatte der Verein weitere Auftritte. Die Musiker haben 80 Stunden Arbeit aufgebracht, um die gemeinsam mit dem Musikverein Kadelburg, dem Narrenverein Reckingen, der Vereinsgemeinschaft Dangstetten und der Freiwillige Feuerwehr Küssaberg gekauften, gebrauchten Bierzeltgarnituren wieder in Schuss zu bringen. Heike Mihailowitsch freute sich anschließend über fünf Neuaufnahmen.

„Musikalisch hat der Verein leider in der Corona-Zeit Federn lassen müssen. Wir haben es trotzdem geschafft, zum Beispiel beim Klappstuhlkonzert einiges auf die Beine zu stellen“, sagte Dirigent Rald Hoffarth. Dieses Jahr werde es ein wenig ruhiger. „Das Besondere ist das Gemeinschaftskonzert beim Jubiläum der Gemeinde Küssaberg.“ Er kündigte an, sich in diesem Jahr als Dirigent zurückzuziehen. „Ich möchte mich verändern und suche eine neue Herausforderung für mich. Bleibe euch aber solang erhalten, bis ihr einen geeigneten Nachfolger für mich gefunden habt. Ich lass euch da nicht im Stich“, so Hoffarth.