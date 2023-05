Virtuell hatte die 38-köpfige Jugendbänd, unter der Leitung von Chrischi Weißenberger, an diesem Abend eine weite Reise unternommen, um den Zuhörern das Gefühl zu geben, eben in diesem entsprechenden Land zu sein. Außerdem forderten sie die Gäste auf, im Geiste mit zu tanzen, und mit zu bewegen.

Gestartet wurde in Asien, wo ihn China zum traditionellen Neujahrsfest der Drachentanz aufgeführt wird. Mit dem Lied Dragon Dance eröffnete die Jugendbänd ihr Konzert. Aus der amerikanischen Stadt Harrisonburg (Virginia), stammte der zweite Song mit dem Titel „Dolce and Dance“, also Weich Tanzen. Und traumhaft ist die Melodie.

Der nächste Titel beförderte die Zuschauer nach Ungarn, zur Zeit der Königin Sisi. Mit dem Ungarischen Tanz Nr. 5 für Blasorchester, komponiert von Johannes Brahms, begeisterten sie das Publikum. Einen Ausflug in den Orient machte die Jugendbänd mit dem Titel „Arabian Dances“, bei dem sehr viel geklatscht werden konnte.

Die Pause bis zum zweiten teil des Konzertes überbrückten, graziös mit einem Tanz, die Aerobic Girls vom TV Reckingen.

Die Aerobic Girls vom TV Reckingen begeisterten in der Pause das Publikum. | Bild: Stefan Kurczynski

Der geniale Song „Just Dance“ von Lady Gaga (erschienen 2009) eröffnetet den zweiten Teil des Konzertes. In das Land der tausend Tänze entführte die Jugendbänd beim nächsten Titel „Land of an Thousand Dances“, eine Hommage an die 60er und 70er Jahre.

Sogar die Kleinsten wollten wissen, wie man ein Instrument spielt. Da hieß dann, Schlange stehen. | Bild: Stefan Kurczynski

Der nächste Titel erinnerte an Michael Flatley, einem der besten Tänzer der Zeit. „Lord of the Dance ist eine Irish-Dance-Show. Sie wurde ursprünglich unter der Regie von Michael Flatley aufgeführt, der auch die Hauptrolle tanzte. Die Show hatte am 28. Juni 1996 im Point Theater in Dublin Premiere. Bei diesem Titel traten auch vier Flötenwichtel (die Jüngsten im Bunde) auf, die dieses Stück bereicherten.

Die Flötenwichtel spielten beim Auftritt ebenfalls mit Begeisterung auf. | Bild: Stefan Kurczynski

Der letzte Song vor den vielen Zugaben hieß „I hope jou Dance“ einst von Lee Ann Womack gesungen, wurde mittendrin von Chrischi Weißenberger jäh unterbrochen.

Spontan forderte sie die Zuschauer auf, bei diesem Song mitzutanzen. Der Riesenbeifall zum Schluss bestätigte die Leistung der Jugendbänd.