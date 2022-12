von Stefan Kurczynski

Eine großartige Überraschung bot der Musikverein Rheinheim den Zuhörern in der St. Michael Kirche bei ihrem letzten Kirchenkonzert für dieses Jahr. Fast hätte es nicht stattgefunden, weil der Dirigent Ralf Hoffarth erkrankte. Zum Glück sprang der Vize-Dirigent Thomas Sutter kurzfristig ein und bereitete alles zum Konzert vor, an dem auch Hoffarth wieder gesund teilnehmen konnte.

Todtmoos Diagnose Post-Covid – wie die Rehabilitation Patienten in der Wehrawald Klinik hilft Das könnte Sie auch interessieren

Die Solisten überzeugten mit ihren Leistungen das Publikum. Einfühlsame Stücke, gefühlvoller Gesang, virtuose Geigenklänge, Blockflöte auf ganz hohem Niveau, wurden dem Publikum geboten. Der Verein bot diesen Genuss an zwei Tagen und die Kirche war an beiden Tagen voll. Gleich das erste schwungvolle Lied, die „Badinerie“ von J. S. Bach, wurde gekonnt von Raphaela Miller-Gersbach auf der Blockflöte vorgetragen. Gefühlvoller wurde es beim zweiten Titel „The Rose“, bekannt durch Bette Midler. Es wurde auf dem Cornet meisterlich vorgestellt von Gabi Karlsch.

Bewegende Momente

Zu Tränen gerührt waren die Zuschauer, als Raphaela Miller-Gersbach noch einmal als Solistin auftrat. Dieses Mal mit ihrer Geige. Sie spielte eine Melodie von John Williams „Theme from Schindler´s List“, bekannt aus dem gleichnamigen Film Schindlers Liste. Auch bei der Solosängerin Sandra Oberle sah man das eine oder andere Tränchen, als sie das Lied „Ave-Maria“ zum Besten gab. Dieses Lied wurde schon von der bekannten Opernsängerin Maria Callàs gesungen. Das ganze Saxophon-Register war danach gefordert mit dem Lied von Zbysek Bittmar „Nobody Knows the Trouble I`ve Seen“, was 1962 schon von Louis Armstrong gesungen wurde.

Todtmoos Diagnose Post-Covid – wie die Rehabilitation Patienten in der Wehrawald Klinik hilft Das könnte Sie auch interessieren

Gefühlvoll ging es anschließend weiter mit den beiden Solisten Matthias Leute (Bariton) und Robin Leute (E-Gitarre). Von ihnen konnte man das Lied „You raise me up“ hören, dem Popsong von Rolf Løvland und Brendan Graham aus dem Jahr 2001, der in zahlreichen Coverversionen erfolgreich war. Als nächstes kam wieder die Solistin Raphaela Miller-Gersbach auf ihrer Blockflöte und spielte das gefühlvolle Lied von Ennio Morricone „Gabriel´s Oboe“. Christine Küpfer begeisterte das Publikum auf ihrer Posaune anschließend mit dem Lied „Feeling good“ von Anthony Newley and Leslie Bricusse. Einen weiteren Höhepunkt bot anschließend Robin Leute auf seiner E-Gitarre, indem er von Santana den Bekannten Song „Europa“ spielte.

Eine Darbietung der Extraklasse war dann das von Sandra Oberle gesungene „I Will Always Love You“ von Dolly Parton und bereits bekannt gemacht von Whitney Houston. Beim nächsten Stück „Fly me to the Moon“, bekannt durch Frank Sinatra, hatte überraschend der Dirigent Ralf Hoffarth mit einem Solo geglänzt. Er hat sich einfach zum Publikum umgedreht und ein Flügelhorn-Solo zum Besten gegeben – ein besonderes Klangerlebnis.