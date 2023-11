Rheinheim – Wie viele Vereine ist auch der Museumsverein Küssaberg in die Jahre gekommen. Obwohl das Einzugsgebiet der über 80 Mitglieder weit über die Gemeinde- und Landesgrenzen hinausragt, ist das Team der Aktiven spürbar kleiner geworden. Ein Weiterbetrieb des Museums in der bisherigen Form ist daher nicht mehr gesichert. Die kommende Ausstellung aber ist es. Mit einem Rückblick auf 38 Jahre Ausstellungstätigkeit möchte der Museumsverein das breite Spektrum von Geschichte, Kunst und Kultur Revue passieren lassen, das mit viel Liebe zum Detail organisiert und ausgestellt wurde. Anhand von Plakaten, Pressetexten, Fotos und ausgewählten Exponaten zeigt der Verein einen bunten Querschnitt seiner Ausstellungen. Es bestand immer der Anspruch, den Besuchern ein abwechslungsreiches Programm zu präsentieren. Die Ausstellungseröffnung ist am kommenden Sonntag, 19. November, und sie wird dann bis zum 7. Januar 2024 gezeigt. Geöffnet ist das Museum immer sonntags von 14.30 bis 17 Uhr, oder nach Vereinbarung. Der Eintritt ist kostenlos.

Zum Hintergrund: Auf Initiative des damaligen Bürgermeisters Paul Stoll und Gemeinderäten wurde 1983 eine „Interessengemeinschaft Heimatmuseum“ ins Leben gerufen. Im Jahr 1985 entstand daraus ein Verein, der seit nunmehr 38 Jahren das Museum im alten Rathaus in Küssaberg/Rheinheim mit über 220 kunterbunten Ausstellungen mit Leben erfüllt.