von Tina Prause

Vor 30 Jahren, so erinnert sich Küssabergs Bauhofleiter Franz Rogg, hat mit Hilfe eines Mitarbeiters ein halber Tag pro Woche gereicht, um die kommunalen Mülleimer und den sogenannten wilden Müll in der Gemeinde einzusammeln. Heute sind es grob überschlagen, fünf Mitarbeiter, die in einem Jahr circa eineinhalb Wochen ihrer Arbeitszeit nur für das Einsammeln von wildem Müll im Einsatz sind, informiert die Verwaltung. Tendenz steigend.

Jonas Karlsch fährt an zwei Tagen in der Woche alle öffentlichen Mülleimer ab und leert diese. Zusätzlich sammelt er den sogenannten wilden Müll ein. | Bild: Tina Prause

An jedem Montag und Donnerstag beginnt früh am Morgen die Tour des zuständigen Bauhofmitarbeiters Jonas Karlsch durch die Gemeinde. Die öffentlichen Mülleimer werden abgefahren und geleert, ebenso wie die Robidog-Stationen für die Hundekotbeutel. Während jeder Tour werden auch die Wald- und Wanderwege auf illegal entsorgten Müll geprüft. Kunstrasenteppiche, alte Autoreifen oder Zaunelemente sind nur einige Beispiele, was auf der regelmäßigen Fahrt gefunden wird. Tatsächlich war auch schon ein altes Surfbrett unter den Fundstücken. Die meisten Gegenstände könnten wohl problemlos und fachgerecht auf den regionalen Recyclinghöfen entsorgt werden. Im Landkreis Waldshut-Tiengen sind pro Haushalt und Jahr zwei Sperrmüll-Entsorgungen gratis.

Mittlerweile ist in der Natur entsorgter Hausmüll ein Standard. Volle Tüten lehnen morgens an den Bäumen oder liegen in Hecken, füllen auch gerne die kommunalen Mülleimer. Falls möglich, versuchen die Mitarbeiter des Bauhofs in den Tüten Hinweise auf den Verursacher zu finden, was „keine angenehme Aufgabe ist“ resümiert Franz Rogg.

Dorfputz-Aktionen

Unterstützung bei dieser Arbeit bekommt der Bauhof von engagierten Bürgerinnen und Bürgern, sowie entsprechenden Initiativen. Jedes Frühjahr findet eine Säuberung des Rheinufers von den hiesigen Angelsportvereinen statt. Wenige Wochen später folgt die große Dorfputz-Aktion. Auch an dem offiziellen RhineCleanUp-Day nimmt die Gemeinde teil. Vor einigen Wochen startete zudem die Aktion „Wanderzange“, organisiert von der Initiative Zukunftsfest.

Der direkt am Rathaus in Rheinheim befindliche kommunale Mülleimer ist trotz Leerung an den Wochenenden regelmäßig überfüllt. Nicht selten findet sich auch Hausmüll in den Mülleimern. | Bild: Tina Prause

Hier sammeln Bürgerinnen und Bürger regelmäßig auf Küssabergs Wegen und Straßen den achtlos weggeworfenen Müll ein. Das Konzept ist recht einfach: Für jede Ortschaft steht eine Greifzange zum Müll sammeln zur Verfügung und wandert Woche für Woche zu einem neuen Besitzer. Dieser sammelt dann in dieser Woche umherliegenden Müll ein.

Wilder Müll in Zahlen

Insgesamt drei Container, jeweils mit einem Füllvermögen von 1100 Liter stehen am Bauhof für den Inhalt der kommunalen Mülleimer, sowie für den wilden Müll zur Verfügung. Diese müssen auch tatsächlich wöchentlich geleert werden. Rund 300 Arbeitsstunden werden pro Jahr für die Entsorgung des Wilden Mülls von der Gemeinde eingeplant. Eine Arbeitsstunde setzt sich aus den Personalkosten für die Mitarbeiter, sowie die benötigten Maschinen wie beispielsweise das Auto zusammen. Hieraus ergibt sich ein Betrag von 50 Euro pro Stunde nur für den Wilden Müll. 15.000 Euro stellt die Gemeinde jährlich für die notwendige Entsorgung im Haushalt ein.

Mittlerweile ein Standard ist Hausmüll, der in der Natur entsorgt wird. | Bild: Tina Prause