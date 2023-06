Die Gemeinde Küssaberg wird 50 Jahre alt. Auftakt der dreitägigen Geburtstagsfeier war ein politischer Anlass am Freitag im Rathaus und im Inselpavillon. Eingeladen waren unter anderem die Pioniere und Begründer der Gemeinde sowie ehemalige Bürgermeister seit der Gemeindezusammenführung 1972. Gekommen waren auch Vertreter aus den benachbarten und befreundeten Gemeinde Bad Zurzach (CH), und Delegationen aus den Partnerstädten La Talaudiére und Küssnacht am Rigi. Eine Delegation aus Pfaffroda aus dem Erzgebirgskreis in Sachsen konnte wegen einer eigenen Feierlichkeit nicht teilnehmen.

Blick in die Geschichte

Zu Beginn der Veranstaltung führte die ehemalige Vorsitzende des Museumsvereins Küssaberg, amtierende Vorsitzende des Küssaburgbunds und Trägerin der Ehrenmedaille der Gemeinde Küssaberg in Gold, Brigitte Rossa, die Gäste im Foyer des Rathauses in die Geschichte der heutigen Gemeinde Küssaberg ein. Da war von den alten Römern zuhören, die zu ihrer Zeit sehr dem Weinanbau zugetan waren, was mittlerweile fast verschwunden ist.

In der früheren Zeit gab es im Gebiet des heutigen Küssaberg auch den Erzabbau. Dieses Erz war sehr gut und wurde damals viel verkauft. Der interessante Vortrag wurde untermauert mit der Ausstellung des Museums Rheinheim im Rathaus.

Die Entstehung Die Gemeinde Küssaberg ist am 1. Januar 1973 durch den Zusammenschluss der Gemeinden Dangstetten, Kadelburg, Küßnach, Reckingen und Rheinheim entstanden. Am 1. Januar 1975 wurde die Gemeinde Bechtersbohl nach Küssaberg eingemeindet. Heute zählt Küssaberg rund 5300 Einwohner.

Die Festlichkeiten gingen anschließend im Inselpavillon weiter. Dort wurden die Gäste von der Jugendbänd Küssaberg musikalisch mit dem Titel „Chariots of Fire“, zu Deutsch: „Stunde des Siegers“ begrüßt – es war eine Hommage an die Pioniere der Gemeinde.

Als erster Redner übernahm Paul Stoll, von 1959 bis 1997 Bürgermeister und Ehrenbürger der Gemeinde Küssaberg, das Wort. Er erinnerte noch einmal an die vielen technischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Veränderungen vor 50 Jahren. Damals gab es auch die große Frage „Wo soll unser neues Gemeindezentrum stehen? Im Gespräch waren das alte Zollhaus in Kadelburg oder das Wüstreben nordöstlich von Dangstetten.

„Der Gemeinderat und ich waren damals für den heutigen Standort in Rheinheim im Gewann Sandäcker“, so Stoll. Schon damals sei der Gemeinderat bemüht gewesen, seinen Wählern, den Bürgern der Gemeinde, gerecht zu werden.

Landrat Martin Kistler bestätigte ebenfalls die Worte von Paul Stoll und beglückwünschte in seiner Rede zum Weitblick, den die damaligen Gemeinderäte und Bürgermeister der einzelnen Gemeinden hatten. „Küssaberg hatte großes Glück mit seien Bürgermeistern, oder anders gesagt, die Bürger hatten eine gute Wahl“, so der Landrat. Er ging auf die Gebietsreform 1972 in Baden-Württemberg ein, die zum Ziel hatte, leistungsfähigere Gemeinden zu schaffen. Eine Liebesheirat sei ein Großteil der damaligen Zusammenschlüsse nicht gewesen, „aber manchmal kann Vernunft auch eine gute Grundlage sein“, so der Landrat. Wie gut die damals sechs selbstständigen Gemeinden zu einer Gemeinde zusammengewachsen seien, zeige sich heute, wenn man durch die Ortsteile fährt.

„Die Vielfalt und der einzigartige Naturraum sowie die Lage an der Schweizer Grenze machen den Wahlkreis Waldshut zu eindeutig schönsten im ganzen Land“, sagte der Grünen-Landtagsabgeordnete Niklas Nüssle.

Enge Beziehungen in die Schweiz und nach Frankreich

Oliver Ebert, Bezirksammann von Küssnacht am Rigi ging auf die enge Verbindung der beiden Gemeinden ein: „Wir haben eine sehr gute Freundschaft zueinander. Nicht nur die Freundschaft unter den Gemeinderäten, nein es ist auch die Freundschaft zwischen unseren Feuerwehren. Bei unseren alljährlichen Wettkämpfen dürfen wir immer eine oder manchmal zwei Delegationen von Küssaberg begrüßen.“

Ramona Gonzales-Grail, Bürgermeisterin der französischen Partnerstadt La Talaudière, bekräftigte in ihren Worten die große Freundschaft, die zwischen beiden Gemeinden herrscht. Die beiden Gemeindeammänner Andi Meier aus Zurzach und Rolf Laube aus Mellikon gingen auf die deutsch-schweizerischen Beziehungen und die Zusammenarbeit ein.

Bürgermeister Manfred Weber dankte zahlreichen Bürgern für ihr Engagement rund um das Jubiläum und die Feierlichkeiten: Rainer Herda, Brigitte Rossa, Ludwig Nies, Patrick Trefzer, Jürgen Barabas, Rolf Küpfer, Gerd Bercher, Martin Jehle, Christian Küpfer, Helmut Karlsch, Sabrina Wesner, Thomas Eichkorn, Hubert Mayer und Tim Frey.

Bürgermeister Manfred Weber dankte (von links): Rainer Herda, Brigitte Rossa, Ludwig Nies, Patrick Trefzer, Jürgen Barabas, Rolf Küpfer, Gerd Bercher, Martin Jehle, Christian Küpfer, Helmut Karlsch, Sabrina Wesner sowie Thomas Eichkorn für ihr Engagemenent rund um das Gemeindejubiläum. Nicht auf dem Bild Hubert Mayer und Tim Frey. | Bild: Stefan Kurczynski

Ein kleiner Höhepunkt und Überraschung für den Bürgermeister war die Schenkung von 50 kleinen Bäumen des Gemeinderats an die Gemeinde Küssaberg. „Ein Geschenk von allen an alle“, sagte Sprecherin Anja Isele. „Das soll symbolisch für das Erblühen einer Gemeinde stehen, wie Gutes auch immer weiter wächst, erblüht und Früchte trägt.“

