Wenn man bei einer der Hauptversammlungen der Hinterbachsürpfler dabei ist, kommt man aus dem Lachen so schnell nicht wieder heraus. Mit Humor und Leichtigkeit führte der Vorstand unter der Leitung von Johannes Gey durch die erste Sitzung im neu umgebauten Vereinsheim in der Dangstetter Halle. In vielen freiwilligen Arbeitsstunden hatten Mitglieder der Vereine ihre Räume instand gesetzt. Auch sonntags wurde viel Freizeit geopfert. Mit Unterstützung der Gemeinde Küssaberg und einige Sponsoren kamen alle gut voran, berichtete Gey.

Schriftführerin Vanessa Roder hatte von den Aktivitäten des vergangenen Jahres einiges zu erzählen: Teilnahme am Schmudo im Rathaus in Rheinheim, Ramba Zamba in Horheim, Narrenbaumstellen, Dangstetter Dorffest und vieles mehr. Johannes Gey ehrte Selina Bonauer für zehnjährige Zugehörigkeit zum Verein. Dirigentin Anna Mihailowitsch gab bekannt, dass sie ihr Amt als Beisitzerin abgibt, jedoch als Dirigentin weiter zur Verfügung steht. Zudem kündigte sie an, dass sie mit den Guggemusikern zwei neue Musikstücke für die nächste Saison einstudieren wird.

Die Wahlen leitete Bürgermeister Manfred Weber. Der Vorsitzende Johannes Gey und Kassiererin Sibylle Ritter wurden bestätigt. Als Nachfolgerin für Beisitzerin Selina Teufel wurde Nicole Klauser gewählt, von Anna Mihailowitsch übernimmt Alex Gehringer den Beisitzer-Posten.

Gey gab erfreut bekannt, dass der Verein auf einen Schlag 18 neue Mitglieder bekommen hat: Jonas Schroff, Robert Hardur, Nicolas Beuchelt, Jupp Kögel, Carina Hass, Marco Hildebrand, Lea Blatter, Sarah Keller, Jakob Steinle, Dario Gehringer, Frederik Knapp, Lukas Menzel, Marc Spörndle, Levin Mülhaupt, Emma Mathis, Sibylle Schlosser-Brinkmann, Max und Paul Brinkmann sowie Nicole, Claudio, Gabriele und Laura Catalano.

Die Guggenmusik Hinterbachsürpfler besteht seit 1982 und hat 54 aktive Mitglieder. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.hinterbachsuerpfler.de.