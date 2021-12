von Tina Prause

Das Starkregenereignis im Juni hatte in vielen Teilen von Kadelburg große Schäden angerichtet. Auch die Grundschule war tangiert. Neben der alten Turnhalle, den Kellerräumen und der Aula, war auch der neue Heizkessel betroffen sowie der Schulserver. Insgesamt acht Firmen waren in den vergangenen Wochen und Monaten mit Sanierungsarbeiten beschäftigt. Schülerinnen und Schüler dürfen sich nun zusammen mit der Verwaltung und dem Team der Grundschule freuen, dass wesentliche Arbeiten zum Ende des Jahres abgeschlossen sein werden.

Waldshut-Tiengen Schlammlawinen und eingesunkene Autos als Folgen: So schlimm wütete das Unwetter in den Gemeinden Küssaberg und Klettgau Das könnte Sie auch interessieren

Ein Rückblick macht noch einmal deutlich, mit welcher Wucht das Unwetter im Juni in Kadelburg und Region wütete und welch hohen Schaden der Starkregen anrichtete. In kurzer Zeit waren Straßen eingebrochen, es gab Schlammlawinen und mit Wasser voll gelaufene Keller. Die Wassermassen aus dem Starkregenereignis hatten den Materialraum, welcher im Untergeschoss der Kadelburger Grundschule liegt, komplett mit Wasser geflutet. Schul- und Bastelmaterialien, sowie das komplette Mobiliar musste entsorgt werden.

Prioritätenliste Auf die Gemeinde Küssaberg warten noch diverse Aufgaben, entstanden durch die Starkregenereignisse im Juni. Erst vor wenigen Wochen wurde eine Prioritätenliste zur Wiederherstellung von Feldwegen, sowie der Sanierung von Straßenbereichen erstellt. Der Gemeinderat entschied, welche Bereiche für das kommende Jahr budgetiert werden sollen. Nicht alles wird im kommenden Jahr umzusetzen sein. Einige Projekte werden aus organisatorischen und finanziellen Gründen auf das Jahr 2023 geschoben.

Der erst wenige Tage vorher neu installierte Heizkessel wurde durch Wasser und Schlamm ein Totalschaden. Gleiches galt für den im Keller gelegenen Schulserver. Eine Reparatur war auch hier nicht mehr möglich.

Trocknungsgeräte notwendig

In der Schulaula war auf den ersten Blick der Schaden nicht so groß. Doch das Wasser fand seinen Weg in den Estrich und zog bis zu einem Meter hoch in das Mauerwerk. Hier liefen über Wochen die Trocknungsgeräte, bevor mit einer Sanierung begonnen werden konnte. Gerade die Schulaula wird für die Nachmittagsbetreuung und Veranstaltungen wie beispielsweise Elternabende genutzt. Aufgrund der Maßnahmen konnte hier im Sommer auch nicht, wie üblich, die Einschulungsfeier stattfinden. Die dort gelegenen sanitären Anlagen waren auch betroffen und konnten seit Juni nicht mehr benutzt werden. Schülerinnen und Schüler wichen auf die Toiletten im Altbau aus.

Auf dem Bild gut zu erkennen ist, wie das Wasser in die Wände gezogen ist. | Bild: Gemeinde Küssaberg

Der Gesamtschaden wurde im Sommer auf rund 100.000 Euro geschätzt. Die Summe liegt allerdings aktuell bei 157.000 Euro. Die Anschaffung neuer Möbel und des Inventars ist in der Summe einkalkuliert.

Nach Ferien wieder Normalbetrieb

Besonders erfreulich für die Schule ist, dass ein Großteil der Arbeiten fast abgeschlossen ist und nun auch endlich die Schulaula wieder genutzt werden kann. Der Zeitplan konnte eingehalten werden. Gerade als Betreuungsraum fehlte der Bereich im täglichen Angebot der Ganztagesschule sehr. Die Angebote mussten während der Bauarbeiten in den Klassenzimmern oder bei guten Wetter auf den Schulhof stattfinden. Ebenfalls wieder auf einen guten Stand gebracht sind die Lehrmittel. Einem Normalbetrieb in Bezug auf die Schäden durch das Unwetter steht nichts mehr im Weg.