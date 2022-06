von Tina Prause

Nach wie vor ist das Interesse der Bürger am Landessanierungsprogramm in Kadelburg überdurchschnittlich hoch. Einen Zwischenstand präsentierte die Verwaltung in der Gemeinderatsitzung.

Das Projekt

Die Gemeinde Küssaberg war 2015 mit dem alten Ortskern von Kadelburg in das Bund-Länder-Programm zur Sanierung kleinerer Städte und Gemeinden im ländlichen Raum aufgenommen worden.

Ziel des Programms ist es, kleinere Städte und Gemeinden des ländlichen Raumes zu stärken.

Küssaberg Küssaberg und La Talaudière: Kennen Sie die Unterschiede der befreundeten Städte? Das könnte Sie auch interessieren

Fachgerechte Sanierungen sollen zu einem attraktiven Ortsbild beitragen und renovierungsbedürftige Häuser wiederbeleben. Rund 1,33 Millionen Euro standen mit dem Erstbescheid für eine Laufzeit von zehn Jahren für Sanierungsprojekte zur Verfügung. Hiervon trägt die Gemeinde anteilig 40 Prozent.

Mittlerweile wurde die Summe aufgrund der hohen Nachfrage zwei Mal angepasst. Der Gesamtförderrahmen beträgt heute 3,8 Millionen Euro. Der Anteil von Bund und Land beträgt 2,28 Millionen Euro. Für die Gemeinde sind es 1,52 Millionen Euro. In Küssaberg läuft das Projekt noch bis zum 30. März 2025.

Die Maßnahmen in privaten Haushalten

Aktuell sind bereits elf private Erneuerungsmaßnahmen abgeschlossen. Dazu gehörten verschiedenste Arbeiten, wie beispielsweise Abbruch- oder Dämmarbeiten. Die Fördersummen wurden bereits ausgezahlt. Gelobt wurde die gute Begleitung durch die Verwaltung und das beauftragte Büro der STEG Stadtentwicklung GmbH.

Hier wurde von einem privaten Investor ein altes Haus abgerissen. Entstehen wird ein Mehrfamilienhaus. Neben der Schaffung von Wohnraum soll, entsprechend dem Programm, auch zur Verschönerung des alten Ortskern von Kadelburg beigetragen werden. | Bild: Tina Prause

In der Umsetzung befinden sich derzeit 14 Maßnahmen. Das bedeutet, die Möglichkeiten wurden besprochen, die Anträge genehmigt und die entsprechenden Aufträge vergeben. Sobald die Arbeiten abgeschlossen sind, können die Zuschüsse überwiesen werden.

Erste Kontaktaufnahmen und Beratungsgespräche laufen derzeit bei 15 Haushalten. Hier steht die finale Entscheidung noch aus, ob man sich die Bürger für die Sanierung des Eigenheims entscheidet.

Wertermittlung beauftragt Wie sich durch die Maßnahme die Bodenwerte verändert haben, soll nun die Dr. Koch Immobilienbewertung klären. Es sei zwingend notwendig, informierte die Verwaltung im Rahmen der Gemeinderatsitzung, einen Anfangs- und Endwert zu untersuchen. Einstimmig entschied das Gremium, den Auftrag für gut 22.000 Euro an das Unternehmen zu vergeben.

Die Kosten für die Abrissarbeiten des ehemaligen Lidl-Gebäudes konnten Teil des Landessanierungsprogramms werden. | Bild: Tina Prause

Auch öffentliche Maßnahmen profitierten

Auch drei große Projekte der Gemeinde Küssaberg profitieren vom Landessanierungsprogramm. Der Abriss des alten Lidl-Gebäudes fällt darunter, auch das Projekt „Wohnen im Alter“. Die Arbeiten an dem aktuell im Umbau befindlichen Vereinshaus werden ebenfalls bezuschusst.

Noch im Umbau ist das Vereinshaus in Kadelburg, das ebenfalls Teil des Landessanierungsprogramms ist. | Bild: Tina Prause