Frau Schmid, erinnern Sie sich noch an Ihre erste Stunde als Übungsleiterin?

Ja, ganz genau. Das war für den Kadelburger Turnverein, der übrigens der erste Turnverein hier in Küssaberg war. Geturnt wurde damals im sogenannten Löwen-Saal. Das ist in der heutigen Piano-Bar. Dort war im oberen Stockwerk ein Raum, der von Vereinen für Weihnachtsfeiern, Theater-Aufführungen und eben auch Turnen genutzt wurde. Als wir 1966 mit dem Turnen begonnen haben, gab es hier noch keine Turnhalle. Auch die Ausstattung, die uns zur Verfügung stand, war bescheiden. Zwei Bälle für kleine Spiele standen zur Verfügung.

Wie kam es dazu, dass Sie diese Aufgabe übernommen haben?

Unsere Übungsleiterin im ersten Jahr nach der Gründung des Turnvereins war Hauptlehrerin Rita Wöhrle. Danach ist sie weggezogen. Elsa Eichin, die damalige Vorsitzende, bat mich daraufhin, die Übungsleitung bei den Frauen zu übernehmen. Dass sie ausgerechnet mich gefragt hat, lag wohl daran, dass ich schon immer gerne etwas mehr gemacht habe.

Wie ging es weiter? Hat sich Ihr Angebot über all die Jahre immer mitentwickelt?

Man musste mit der Zeit gehen. Das Angebot im Frauenturnen entwickelte sich weiter. Die „eckigen“ Übungsteile wurden graziöser, aber zum Teil auch schwieriger. Was früher klassisch „Strecken und Beugen“ war, entwickelte sich nach und nach zu Bewegungen, die mehr im Fluss funktionierten. Zum Beispiel wurden Übungsteile aus dem Yoga, Qi Gong, Jazzgymnastik eingeflochten. Generell kann ich sagen, dass die Frauen immer motiviert waren und regelmäßig in die Übungsstunden kamen. Die Gruppe hat sich altersmäßig mit mir und den Übungen mitentwickelt. So sind wir irgendwann automatisch bei Ü60 gelandet. Einige der Frauen sind seit 50 Jahren und mehr dabei.

Übungsstunden müssen vorbereitet werden. Ist es Ihnen leichtgefallen? Konnten Sie es gut in Ihren Alltag einbinden?

Es war manches Mal nicht so einfach. Aber mein Mann und überhaupt meine Familie unterstützten mich, standen einfach hinter mir. Sonst wäre das nicht so gut gelaufen. Es ist so, ich hatte selbst drei Kinder, war halbtags berufstätig. Als die Gemeinde Küssaberg zusammengelegt wurde, habe ich für den damaligen Bürgermeister Paul Stoll gearbeitet. Vieles, was die Turnstunden betraf, habe ich glücklicherweise „aus dem Handgelenk“ machen können. Es lag mir einfach. Ich hatte die Ideen und die Übungen sind einfach ineinander verlaufen. Erst später war es, dass ich auch mal zwei Stunden an einer Vorbereitung saß, was unter anderem an der neuen Vielfalt der verschiedenen Möglichkeiten beim Turnen lag.

Gab es auch Männer in Ihrer Gruppe?

Der einzige Mann in unserer Gruppe ist jetzt der neue Übungsleiter Vojtek Poljasevic. 1990 gründete ich noch eine zusätzliche Gruppe, die Jedermanngruppe. Da waren dann auch einige Männer dabei. Und dann gibt es ja noch meine Boulegruppe, da sind natürlich auch sehr eifrige Männer. Diese Gruppe werde ich auch noch weiter betreuen.

Wie haben Sie die Entwicklung der Turnvereine seit den 70er Jahren erlebt?

Das Vereinsleben hat damals einen Aufschwung erlebt. Viele Turnvereine entlang des Hochrheins wurden gegründet. Allein in Küssaberg waren es vier Stück. Die Vereine kamen immer mal wieder gesellig zusammen. Da war schon deutlich mehr Bewegung drin als heute. Die Mitglieder konnte man damals mit vielem begeistern. Das war einfach toll. Heute werden von den Vereinen oft viele weitere Sportarten angeboten. Die Turnvereine sind kompetente Partner im Gesundheits- und Breitensport, im Kinder- und Jugendturnen. Was die Geselligkeit betrifft, da legen auch heute noch die älteren Mitglieder viel Wert darauf. Bei den Jüngeren ist das nach meinem Empfinden nicht mehr so priorisiert. Vielleicht liegt das an der Vielzahl der anderen Freizeit-Angebote und der heutigen Flexibilität. Man war ja früher froh, etwas im Ort zu haben. Nicht jeder hatte ein Auto. Heute ist das für die Jugend gar kein Problem.

Zur Person Elenore Schmid (86) stammt aus Breslau und wohnt in Kadelburg. Sie ist verheiratet und hat zwei erwachsene Kinder, vier Enkel und zwei Urenkel. Eleonore Schmid hat während ihrer beruflichen Laufbahn im Büro gearbeitet, unter anderem am Amtsgericht und für Küssabergs Alt-Bürgermeister Paul Stoll. Ehrenamtlich war sie acht Jahre Vorsitzende des Markgräfler-Hochrhein-Turngau und 14 Jahre Vorsitzende im Turnverein Kadelburg.

Mit der Zeit wurde es im Vereinsleben immer schwieriger, Ehrenamtliche zu finden. Was hat Sie über all die Jahre motiviert, sich so aktiv einzubringen?

Ich war Gründungsmitglied im TV Kadelburg 1965. Mein ganzes Herzblut liegt also im Verein, vor allem bei meinen Frauen. Turnen war schon von Kindesbeinen an meine große Leidenschaft. Es waren die Begegnungen, die Gemeinschaft, die Fröhlichkeit, die großen Deutschen Turnfeste, die kleineren Feste im Verein und natürlich das wunderbare Frauenturnen, dass ich bis heute schätze und dass mich auch motiviert hat.

Was glauben Sie, woran es liegt, dass heute immer mehr eine Mitgliedschaft im Verein scheuen?

Ich glaube, das bringt die heutige schnelle Zeit mit sich. Im Verein sollte man sich bei Festen auch einbringen, mal einen Kuchen backen und mithelfen zum Beispiel. Das wollen oder können heute viele nicht mehr. Einen Kurs mitmachen, das funktioniert noch. Verantwortung zu übernehmen in einer Funktion, wird da zeitlich heute oft schon allein schwierig.

Wo liegen Ihrer Meinung nach die Vorteile, Teil eines Vereins zu sein?

Ganz klar, die Gemeinschaft, der Zusammenhalt, Entwicklung von Freundschaften, dann natürlich das gemeinsame, sinnvolle Üben, egal in welchem Verein.

Gibt es ein besonderes Erlebnis als Übungsleiterin?

Da gibt es viele Dinge. Das sind zunächst ganz sicher unsere schönen und auch anspruchsvollen Auftritte an Vereinsfesten. Auch die Radtouren mit anschließendem Hock in unserem Garten bleiben in Erinnerung. An die schönen Nikolaus- und Weihnachtsfeiern in der Gruppe denke ich gerne zurück und nicht zu vergessen, die großartigen Großraum-Aufführungen bei Gauturnfesten, wie beispielsweise in Berlin 1987. Aus ganz Deutschland kamen die Vereine zusammen und haben dann dort etwas aufgeführt. Das werde ich nie vergessen. Das waren großartige Bilder, die dort dargestellt worden sind.

Ihre Gruppe hielt sich immer konstant. Jahresausflüge waren immer sehr beliebt. Wie haben Sie das geschafft?

Es war mir immer ein besonderes Anliegen, in die Ganztagesausflüge oder auch Halbtagsausflüge irgendetwas Besonderes einzubinden. Etwas Kulturelles oder eine Besichtigung mit Führung eines Städtchens, einer Firma, Bauernhof oder wie letztlich die Barzmühle in unserer näheren Heimat. Das kam immer gut an. Da ich schon immer gerne Besonderes organisiert habe, fiel mir das alles leicht.

In den Hauptversammlungen waren immer Ihre Rückblicke sehr beliebt. Schlummert da vielleicht noch die Freude am Schreiben?

Ich glaube schon. Ich habe immer darauf Wert gelegt, ordentlich zu schreiben und anständige Sätze zu verfassen. Ich wollte immer Kinderbücher schreiben, was leider nie zustande kam. Mit Freude hatte ich für Aufführungen der Betreuung Tanztheater in der Grundschule für die Klasse 1 bis 2 Stücke umgeschrieben. Die Vogelhochzeit kam wegen meiner plötzlichen Erkrankung leider nicht mehr zur Aufführung. Jetzt stehen meine Memoiren noch an. Es gibt aber noch einige weitere Hobbys. Ich nähe sehr gerne für meine Urenkel und spiele auch Keyboard. Weiter lese ich gerne und genieße es, mich um meine Rosen zu kümmern.

Haben Sie einen Tipp, wie man am Besten ein wenig Sport in den Alltag integriert?

Laufen, Radfahren, Wandern, sich am Arbeitsplatz bewegen, Treppen steigen anstatt Lift und im Verein Sport mitmachen, denn da ist er am schönsten.

Was wird Ihnen am meisten fehlen ohne die Aufgabe als Übungsleiterin?

Ich denke, dass ich mich daran gewöhnen werde. Ich habe noch meine Boulegruppe, die ich sicher noch einige Zeit führen kann. Und sonst, vielleicht fällt mir noch etwas Neues ein.