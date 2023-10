Küssaberg hat einen neuen Bürgerbus. Die ehrenamtlichen Fahrer, Bürger, Bürgermeister Manfred Weber, Mitglieder des Gemeinderats, der Verwaltung und der Nachbarschaftshilfe haben das Fahrzeug vor Kurzem in Empfang genommen.

Der neue Bus ist ein Niederflurbus mit einen für die Fahrgäste erleichtertem Einstieg, der sogar von Rollstuhlfahrern und Personen mit einem Rollator oder Kinderwagen genutzt werden kann und im Innenraum den entsprechenden Platz biete. Das Fahrzeug bietet einige weiteren Verbesserungen im Vergleich zum Vorgänger, wie zum Beispiel eine automatische Fahrgasttür.

Die ehrenamtlichen Busfahrer in der Mitte, umrahmt von Gemeinderäte, Bürgermeister Manfred Weber (Zehnter von links) und Mitarbeitern der Gemeinde Küssaberg. | Bild: Stefan Kuczynski

Nach einer umfassenden Einweisung soll der Bürgerbus ab Anfang Oktober seine Runden in den Ortsteilen von Küssaberg drehen.

Die Anschaffung hat die Gemeinde rund 95.000 Euro gekostet. Sie wird vom Land Baden-Württemberg mit 40.000 Euro bezuschusst und stellt eine wichtige Ergänzung zum Öffentlichen Personen-Nahverkehr (ÖPNV) im ländlichen Raum dar.

Eine der ersten Gemeinden mit Bürgerbus

„Küssaberg war schon bei der Einführung des Vorgängerfahrzeugs im Jahr 2014 bekanntlich eine der ersten Landgemeinden in Baden-Württemberg mit diesem wichtigen Hilfsangebot für Einkäufe, Arzt- und Veranstaltungsbesuche“, betonte Bürgermeister Manfred Weber. Das besondere und bewährte Angebot der Gemeinde könne allerdings nur dank der ehrenamtlichen Busfahrer aufrecht erhalten werden, wofür Weber im Namen der Gemeinde allen Fahrern ein herzliches Dankeschön aussprach.

Dank gebühre auch dem Vorstand der Bürgergemeinschaft, namentlich dem Vorsitzenden Jürgen Mihailowitsch und seiner Vertreterin Liselotte Noth für die jederzeit gute und konstruktive Zusammenarbeit.

„Mit dem Bus sind künftig noch bessere Voraussetzungen für die Küssaberger Seniorinnen und Senioren entstanden“, so Weber. Der Bürgermeister bedankte sich besonders auch bei Birgit Ebi, die sich gerne im Hintergrund aufhalte. Sie ist diejenige, die mit allen genannten Organisationen und Vereinen die Verbindung hält, alles koordiniert und verwaltet.

Bürgermeister Manfred Weber gab den Schlüssel des Bürgerbusses dann an Jürgen Mihailowitsch, der ihn an den Chef der ehrenamtlichen Busfahrer, Josef Winkler, weitergab.

Mit dem Bürgerbus werden im Durchschnitt pro Jahr 8000 Kilometer gefahren. 16 ehrenamtliche Fahrer sitzen regelmäßig hinter dem Steuer. An 220 Tagen wurden bisher rund 9000 Bürger mit dem Bus befördert, mit steigender Tendenz. Lediglich in der Corona-Zeit waren es etwa die Hälfte an Personentransport.

So funktioniert der Bürgerbus

Was?

Mit dem Bürgerbus können die Bürger Besorgungsfahrten innerhalb der Gemeinde Küssaberg wahrnehmen, wie etwa zum Einkaufen, für Arztbesuche oder Behördengänge.

Wann?

Der Bus kann Dienstag, Mittwoch und Freitag von 9 bis 13 Uhr sowie Donnerstag zwischen 9 und 12 Uhr sowie zwischen 14.15 Uhr und 16.45 Uhr angefordert werden.

Die Rückfahrt wird in Absprache mit dem ehrenamtlichen Fahrer bis nach Hause angeboten oder bis zu den vorherigen Einstiegsorten, informiert die Bürgergemeinschaft auf ihrer Internetseite

Wer?

Der Bus steht laut Auskunft der Bürgergemeinschaft Küssaberg nicht nur für Senioren zu Verfügung. Auch Bewohner, die sonst keine Fahrtmöglichkeit haben, können den Bus in Anspruch nehmen.

Wie?

Zu allen Fahrten ist eine Anmeldung erforderlich. Anmeldung am Vortag der Fahrt bis 16 Uhr beim Bürgerservice, Birgit Ebi, Telefon 07741/600140 erfolgen. Weitere Informationen gibt es im Internet unter buergergemeinschaft-kuessaberg.de.

Wieviel?

Die Besorgungsfahrten mit dem Bürgerbus sind kostenlos.