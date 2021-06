von Tina Prause

Nachdem am 14. März der amtierende Bürgermeister Manfred Weber mit über 70 Prozent wiedergewählt wurde, fand nun am Montag die offizielle Vereidigung für die zweite Amtszeit statt. „Heute ist ein besonderer Tag, nicht nur für Sie, auch für uns“ eröffnete Liselotte Noth (CDU), die als Mitglied des Gemeinderates zusammen mit Susanne Böger (Bündnis 90/Die Grünen) und Rolf Küpfer (SPD) durch die Zeremonie führte.

Gemeinderätin Liselotte Noth (links) führte durch die Zeremonie der Vereidigung von Manfred Weber. | Bild: Tina Prause

Erinnerung an viele Projekte

Der ebenfalls anwesende Landrat Martin Kistler erinnerte in seiner Ansprache an viele Projekte, die bereits während der ersten Amtszeit von Manfred Weber realisiert wurden, wie beispielsweise diverse Neubaugebiete, den Ausbau der Betreuungszeiten und Formen in den Kindergärten und Schulen, den Bau des modernen Feuerwehrgerätehaus oder die immer noch laufenden Sanierungen, sowie Modernisierungen der Wasserleitungen. Manfred Weber selbst bedankte sich abschließend für die „vertrauensvolle Zusammenarbeit“ mit den Gemeinderäten, sowie auch mit Behörden, Bürgermeister-Kollegen und dem Landrat.

Nicht nur positive Momente

Gerade rückblickend auf die vergangenen Monate gab es „Herausforderungen und Belastungen“ die er in seiner ganzen beruflichen Laufbahn noch nicht erlebt habe, erinnerte Weber an nicht nur positive Momente. Dennoch sei man froh und dankbar, für viele großartige Arbeiten, wie sie beispielsweise von der Freiwilligen Feuerwehr während des Unwetters in der vergangenen Woche geleistet wurde. Das erste Mal einen Amtseid abgelegt hat Manfred Weber am 6. Mai 2013, nachdem er damals zum Bürgermeister gewählt wurde. Die Amtszeit beträgt jeweils acht Jahre.