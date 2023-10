Küssaberg – Die Ausstellung „Sichtbar – Fühlbar“ im Museum Rheinheim ist seit Sonntag eröffnet. Die Bildhauerin Karin Engler-Rapp aus Mühlhausen bei Schwenningen und der Kunst- und Dekorationsmaler Marcus Vallböhmer aus Jestetten-Altenburg stellen bis 5. November jeden Sonntag von 14.30 Uhr bis 17 Uhr ihre Kunstwerke aus.

Jürgen Barabas, Vorsitzender des Museumsvereins Küssaberg, begrüßte alle anwesenden Kunstliebhaber sowie die Gemeinderätinnen Melanie Schweizer und Irene Faller. Anschließend stellte er zunächst Marcus Vallböhmer und seine Kunstwerke vor. Der Kontakt entstand über Achim Schmitt, einem Arbeitskollegen von Barabas. Vallböhmer lernte in einem renommierten Schweizer Malerbetrieb, der ihn nicht nur zum Maler ausbildete, sondern ihn auch in traditionellen Maltechniken und Dekorationsmalerei einführte.

Mit 15 Jahren verkaufte er stolz sein erstes Bild und mit 20 Jahren malte er sein erstes Bühnenbild. 2005 entdeckte er „Die Welt des Malers im eignen Atelier“, zunächst als Nebenerwerb und ab 2012 voll freiberuflich. Vallböhmer reiste für die Ausstellung aus seiner neuen Wahlheimat Irland an. Das Atelier in Jestetten-Altenburg soll trotz des Wohnortwechsels weiterhin bestehen, so Vallböhmer.

Jürgen Barabas stellte auch mit Begeisterung die Künstlerin Karin Engler-Rapp und ihre eindrucksvollen Skulpturen vor. Nach ihrem Abitur ging sie im Schwarzwald bei Wolfgang Kleiser in die Holzbildhauerinnenlehre. Danach ging ihre Laufbahn als Physiotherapeutin weiter. Anschließend ging sie an die Edith-Maryon-Schule für Bildhauerei in Munzingen bei Freiburg und es folgten Studienaufenthalte im Ausland. Seit 2012 hat sie die alte Schreinerei in Mühlhausen als Bildhauerwerkstatt und Atelier eingerichtet, wo sie auch regelmäßig Workshops anbietet. Beide Künstler sind Mitglieder der Künstlergilde Donaueschingen, wo sie sich auch kennengelernt haben.

Marcus Vallböhmer bedankte sich kurz bei Barabas und dem Verein für die Ausstellung. Vallböhmer sagte: „Jürgen Barabas zeigte mir die Räumlichkeiten und ich war sofort begeistert.“ Den Kontakt zu Karin Engler-Rapp stellte dann Vallböhmer her und auch sie war „begeistert von den Räumlichkeiten“ und bedankte sich. Vallböhmer betonte nochmals, dass die Skulpturen zum Anfassen sind und „mit geschlossenen Augen erfühlt werden sollen“. In einem direkten Gespräch mit den beiden Künstlern und Jürgen Barabas wurde wild und mit Herzblut über die Kunstwerke und deren Entstehung gesprochen und philosophiert. Die vielen Ebenen, Illusionen und kreativen Zusammenspiele der Themen haben besonders bei den Werken von Vallböhmer begeistert. Karin Engler-Rapp schwärmt, von der Darstellung seiner Bilder. Engler-Rapp sagte, es sei illusionistisch mit so vielen Perspektiven. Vallböhmer erzählte über seine Arbeiten, denn er malt nicht nur auf Leinwänden, seine Kunstwerke kann man auch an Hauswänden bestaunen, einige sind in Jestetten zu sehen.

Und auch die Werke von Karin Engler-Rapp spiegeln den vollen Kraftakt mit schwerem Gerät, den Körpereinsatz und die Leidenschaft, die dahinter steckt, wider. Engler-Rapp erklärte, dass sie ausschließlich recycelte Steine aus dem Steinbruch in Carrara bearbeitet. Der Marmor hat eine leichte Struktur und ein mildes Glitzern, was den fertigen Skulpturen ein gewisses Flair verleiht, so Engler-Rapp. Jedes ihrer Werke ist ein Unikat und ist nicht planbar. Da die Natur und die Beschaffenheit der Steine keine definitive Planung ermöglichen, sei die volle Kreativität spontan gefordert. Die Skulpturen sollen angefasst und gefühlt werden, sagt Karin Engler-Rapp, ganz nach dem Motto der Ausstellung: „Sichtbar – Fühlbar“.