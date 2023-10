Küssaberg – Die Mitglieder des Küssaburgbunds Waldshut haben ihrem Vorstand das volle Vertrauen ausgesprochen. Sie haben ihn in der Hauptversammlung im Gasthaus Küssaburg wiedergewählt und einen Blick auf das Vereinsjahr geworfen. Wie sich zeigt, weckt die Burgruine das Interesse der Menschen. Denn bei den 27 Führungen im Jahr 2022 sind 346 Erwachsene und 43 Kinder in die Geschichte der Burg eingetaucht, wie Vorsitzende Brigitta Rossa am Donnerstag zusammenfasste.

Bei der Mauerputzaktion waren elf Personen dabei. Diese Aktion ist wichtig, um das Mauerwerk von wucherndem Unkraut zu befreien. Nachdem die stellvertretende Schriftführerin, der Kassenverwalter und der Kassenprüfer ihre Berichte abgelegt hatten, übernahm Landrat Martin Kistler die Leitung der anstehenden Neuwahlen. In seiner kurzen Ansprache bedankte er sich bei all denen, die sich so intensiv für den Erhalt der Burg engagieren: „Ich teile auch Ihre Meinung, Frau Rossa, dass wir die Kinder und Jugendlichen und die Schulklassen wieder mehr für die Geschichte der Küssaburg interessieren müssen. Ich freue mich aber, dass es bereits viele Schulklassen gibt, die die Burg besuchen.“

Die Mitglieder bestätigten den gesamten Vorstand in den Ämtern. Brigitte Rossas Stellvertreter bleibt Thomas Schäuble, Kassenverwalter ist Michael Hajden, Schriftführerin Alla Wohlgemut, Kassenprüfer Jutta Hermann und Thomas Schäuble, Beisitzer sind Manfred Weber, Martin Kistler, Edgar Koller, Ingrid Kaiser und Bernd Hufschmid. Neu als Beisitzer fungieren Isabella Rossa und Patricia Schmidt. Brigitte Rossa sagte gegen Ende noch, dass im Jahr 2023 der Zugbrückentag mit 150 Erwachsenen und 40 Kindern gut besucht gewesen sei. Eine Mauerputzaktion ist wieder am 11. November.

Der Küssaburgbund hat sich zur Aufgabe gemacht, ehrenamtlich die Burgruine baulich zu pflegen und vor dem Verfall zu bewahren. Zudem will sie die Küssaburg mit verschiedenen Aktivitäten im Bewusstsein der Bevölkerung vertiefen.