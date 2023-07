Sie hatte immer schon viel mit Sprachen zu tun und Fremdsprachen haben sie auch immer schon fasziniert. Also lernte sie Französisch, Englisch und Spanisch. Als sie dann 2019 ihr Abi machte, suchte sie eine Möglichkeit, diese Sprachkenntnisse einzusetzen und gleichzeitig Umgang mit Menschen zu haben. Über das Internet fand Sarah Gänswein dann eine Möglichkeit, beides zu vereinen – und zwar im Hotelfach. In Friedrichshafen am Bodensee fand sie ein Hotel, in dem sie ihre Fähigkeiten einbringen konnte. Die notwendige Qualifikation brachte sie ja mit. Schon nach einer Woche Praktikum im Dezember 2019 wurde sie direkt übernommen. Später ging sie den nächsten Schritt und fand, auch wieder über das Internet, im Parkhotel in Schluchsee eine Stelle, wie sie sich diese gewünscht hatte, mit ihrer Zusatzqualifikation. Diese Stellte trat sie im Januar 2021 an und pendelt seither hin und her.

Obwohl sie eigentlich nicht so ein Prüfungsmensch sei, wie Sarah Gänswein sagt, habe sie als die Lehrer in der Berufsschule einen Wettbewerb über den Dehoga (Deutschen Hotel- und Gaststättenverband) ankündigten, nicht nein sagen können. Dieser Nachwuchswettbewerb erfolgt in verschiedenen Sparten. Sie bewältigte die erforderlichen Vorprüfungen, kam weiter und fuhr schließlich nach Tettnang, zur Meisterschaft. Relativ entspannt, anders als bei einer anderen Prüfung, habe sie ihr Ding gemacht und gewann somit die Jugendmeisterschaften des baden-württembergischen Gastgewerbes im Bereich Hotelfachfrau. Im September steht eine Übungs- und Vorbereitungswoche in Bad Überkingen an. Danach geht es nach Königswinter, wo sie für Baden-Württemberg an der deutschen Meisterschaft teilnehmen wird. „Da ist auch mein Geburtstag, vielleicht ist das ein gutes Omen“, sagt sie. Zunächst steht aber ihre Ausbildung im Fokus, die sie im August beenden wird. Daran schließt sich ab September eine Fortbildung im Bereich Front-Office-Management/Rezeptionsmanagement an. Am Schluchsee möchte Sarah Gänswein auf jeden Fall bleiben. Sie liebt den direkten Kontakt zum Menschen, zum Gast. Sie will aber nicht im Service bleiben, sondern dann nur noch als Rezeptionistin arbeiten. „Wenn ich an der Rezeption stehe, bin ich der erste Kontakt, den der Gast hat. Der erste Eindruck ist der Wichtigste.“