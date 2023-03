Positiv vom vergangenen Jahr berichtet hat der Vorsitzende Stephan Hirt an der Hauptversammlung der Küssaberger Rebesäck im neuen Vereinsheim in Rheinheim. Der Umbau des Vereinsheims war durch Corona leicht ins Stocken geraten, die Mitglieder konnten aber das Meiste im vergangenen Jahr nachholen und so war auch 2022 vom Umbau geprägt. „Den Vatertagshock haben wir auf den 1. Mai verschieben müssen, wegen eben dieser Umbauarbeiten. Haben an der Kulturnacht mitgemacht und hier ein volles Haus gehabt. Der weitere Umbau dieses Vereinsheims war sicher noch einmal ein prägendes Ereignis im letzten Jahr“, so Hirt.

Der Verein hatte 45 Einsätze für den Umbau und jede Einsatzeinheit wurde mit circa fünf Stunden durchgezogen. „Aber es kann sich alles sehen lassen. Es ist super geworden. Und ganz besonders schön fand ich auch noch den Weihnachtsmarkt im letzten Jahr, bei dem es allen auch Spaß gemacht hat“, sagte der Vorsitzende. Geplant ist auch für dieses Jahr, noch einmal etwas anzupacken und das Vereinsheim noch schöner zu machen. „Abschließend möchte ich noch sagen, dass wir eine super Truppe sind, wir haben ein tolles Teamwork und somit eine gute Zukunft vor uns. Möglicherweise bekommen wir auch etwas Zuwachs an Mitgliedern, die auch in so einer tollen Gruppe mitmachen möchten“, sagte Hirt.

Wahlen gab es nach den Berichten des Schriftführers und des Kassenwarts, Rolf Küpfer, stellvertretender Bürgermeister, leitete sie. In ihren Ämtern wurden einstimmig bestätigt: Stephan Hirt (Vorsitzender), Armin Braun (stellvertretender Vorsitzender), Dominik Küpfer (Kassenwart), Robin Leute (Schriftführer) sowie die Beisitzer Rebecca Steffen und Simon Schöpflin. Tobias Pohl gab seinen Posten aus Zeitgründen ab, Steven Ebe wurde neuer Beisitzer.

Ehrungen standen ebenfalls an, dabei ehrte der Vorsitzende Stephan Hirt seinen Stellvertreter Armin Braun und dieser wiederum ihn. Beide bekamen eine Urkunde und ein Präsent für zehnjährige Mitgliedschaft bei den Küssaberger Rebesäck vom jeweils anderen überreicht. Aber auch Mitglieder, die bereits elf Jahre im Verein sind (das ist narrenspezifisch) bekamen an dieser Versammlung ein Geschenk in Form eines T-Shirts mit der Aufschrift „Elf Jahre Zugehörigkeit“. Dies war die Familie Melanie, Carmen und Martin Zajadatz aus Rheinheim.