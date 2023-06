Die Freude der Küssaberger Burghexen, in diesem Jahr Fasnacht ohne Beschränkungen feiern zu können, war riesengroß. Darauf wies die Vorsitzende Marion Skomroch in der Hauptversammlung am Freitag hin. Die Hexen haben an fünf Umzügen teilgenommen.

Mit den anderen Küssaberger Narrenvereinen haben die Hexen am Schmudo das Rathaus stürmen können. Auch der Dorfhock fand statt und die Bratorte waren fest im Terminkalender notiert. Zudem hat der Verein wieder am Weihnachtsmarkt teilgenommen.

„Und die Hexenfamilie wird auch immer größer“, freute sich die Vorsitzende und sprach damit die Geburten der kleinen Malea im August 2022 und des kleinen Janis im April 2023 an. Die Schriftführerin Tanja Hainka ließ auch noch einmal das alte Jahr Revue passieren. Sie berichtete vor allem über die vielen Auftritte als Hexen, vor allem beim großen Narrentreffen in Kadelburg.

Nach einem Jahr auf Probe wurden an diesem Abend vier neue Hexen aufgenommen: Marina Hainka, Sandra Wiener, Manuel Wiener und Stefan Wiener. Damit gehören den Burghexen nun 20 Mitglieder und vier Ehrenmitglieder an. Zwei zukünftige Hexen sind noch im Probejahr.

Die stellvertretende Bürgermeisterin Liselotte Noth leitete die Wahlen. Im Amt bestätigt wurde die Vorsitzende Marion Skomroch, die stellvertretende Vorsitzende Laura Eichkorn und Beisitzer Wilhelm Wagener. Einzig Schriftführerin Tanja Hainka stellte ihr Amt zur Verfügung. Dieses Amt übernahm mit großer Stimmenmehrheit Sandra Wiener. Zum Abschluss der Versammlung zauberte die stellvertretende Vorsitzende Laura Eichkorn aus ihrer Tasche noch ein besonderes Präsent und überreichte der Vorsitzenden Marion Skomroch für zehn Jahre Mitgliedschaft einen schönen gefüllten Korb.

Der Verein: An einem kühlen Juliabend (15. Juni 1995) am Dangstetter Dorffest trafen sich mehr oder weniger zufällig drei Paare aus Küssaberg im Narrenzelt. Man trank zusammen das eine oder andere Gläschen Wein, bis jemand fragte, ob es hier in der Gegend nicht einen Hexenverein gäbe, in den sie gemeinsam eintreten könnten. Da es keinen gab, wurde kurzerhand einer ins Leben gerufen: Die Küssaberger Burghexen. Was damals eher als Scherz begann, ist heute ein erfolgreicher Verein. Die Küssaberger Burghexen haben heute 20 aktive Mitglieder und vier Ehrenmitglieder.