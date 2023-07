Was man schon immer über Küssaberg und seine Geschichte(n) wissen wollte, kann man jetzt im Rathaus herausfinden: Denn die Geburtstagsfeier der Gemeinde Küssaberg im Rathaus des Museumsvereins geht in die nächste Runde. Die Besucher erwarten 2000 Jahre Küssaberg zum Anschauen und Erlesen. Die Ausstellung verrät alles über die einzelnen Wappen der einzelnen Ortsteile und deren erste urkundliche Erwähnung. Es gibt Informationen über Herkunft, Einwohner, deren Konfession und dem Gewerbe und den Kirchen.

Die Besucher erfahren außerdem, dass etwa im 9. bis 15. Jahrhundert vor Christus die XIX. Legion mit bis zu 5000 römische Soldaten ihr Lager hier aufgeschlagen hatte und um das Lager herum nochmals so viele Zivilisten wohnten. Das erzählen unter anderem die 2208 Amphoren, die in 9800 Bruchstücken gefunden wurden.

Viele wissen auch nicht, dass 1959 am Laufen bei Ettikon ein Kraftwerk gebaut werden sollte. 1959 wurde die Konzession an die Nordost-schweizerischen Kraftwerke AG (NOK), die Aargauischen Elektrizitätswerke Aarau und das Badenwerk AG, Karlsruhe erteilt. Nachdem rund 15 Millionen DM verbaut waren, entschlossen die Betreiber sich auf die „saubere Kernenergie“ einzustellen (Beznau 1). Auch interessant ist, dass es im 17./18. Jahrhundert in Bechtersbohl einen ausgezeichneten Wein gab.

Ab 1902 gab es das erste Telefon in Küssaberg. Gezeigt werden im Rathaus auch drei Modelle der Brücken – von der Römerzeit bis heute – von Rheinheim nach Bad Zurzach. Beim Betreten des Rathauses fällt der Blick direkt auf eine Nachbildung der Küssaburg. Dieses Modell haben vier Schulklassen in vier Jahren erbaut.

Die Ausstellung kann bis September während der Öffnungszeiten im Rathaus Küssaberg besucht werden. Zusätzlich wird Brigitte Rossa (ehemalige Museumsvorsitzende und jetzige Vorsitzende des Küssaburgbundes), am Samstag, 15. Juli, von 16 bis 18 Uhr und am Sonntag, 23. Juli, von 15 bis 17 Uhr das Rathaus öffnen.