von Tina Prause

Nach langer Krankheit ist am Dienstag Hermann Schwab, wohl einer der verdientesten Bürger der Gemeinde Küssaberg, im Kreise seiner Familie verstorben. Freunde, Wegbegleiter, Bürgerinnen und Bürger trauern um einen Menschen, dem seine Familie und seine Heimat über allem stand.

Geboren wurde Hermann Schwab im August 1940 in Niedergebisbach. Mit der Möglichkeit für den Vater, einen Hof in Reckingen zu übernehmen, zog die Familie an den Hochrhein.

Hermann Schwab übernahm sein erstes öffentliches Amt 1965 als Mitglied des Gemeinderats im damals noch selbstständigen Reckingen. Vier Jahre später wurde er zum Bürgermeister seines Heimatortes gewählt und unterstützte in diesem Amt aktiv die Gemeindefusion von 1973. Im Anschluss daran lenkte er bis 1999 als Mitglied des Küssaberger Gemeinderates die Belange seiner Heimat.

Nicht nur politisch setzte Hermann Schwab Akzente. Er war Gründungsmitglied diverser Vereine wie beispielsweise des Reckinger Narren- und Turnvereins, sowie der CDU-Ortsgruppe, der er bis zuletzt angehörte. Auch die Sozialstation Küssaberg unterstützte er bei der Gründung 1975, war Vorsitzender des Förderverein Küssaberg der Sozialstation Klettgau/Rheintal.

Als Mitglied und Arbeitsgruppensprecher der Bürgergemeinschaft Küssaberg stellte er Weichen für viele Konzepte, die heute das Gemeindeleben bereichern. Privat gehörte seine Leidenschaft dem von ihm gegründeten Stammtisch, der regelmäßig im Reckinger Gasthaus Zum Rheintal stattfand. Hier jasste Hermann Schwab mit Freunden und diskutierte gerne das allgemeine Weltgeschehen.

Bis zum Schluss in Gemeinde aktiv

Hermann Schwab erfüllte sich mit dem Eintritt in das Rentenalter einen Herzenswunsch und begann auf seinem Grundstück Wein anzubauen. Eine Leidenschaft, die ihn bis zuletzt mit viel Zufriedenheit erfüllte, auch wenn er die Reben zuletzt aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr selbst bewirtschaften konnte.

Mit dem Tod seiner Frau vor sechs Jahren, legte Hermann Schwab alle öffentlichen Ämter nieder. Dennoch war es ihm wichtig, am Gemeindeleben teilzuhaben. Soweit es ihm möglich war, nahm er an Sitzungen und Versammlungen teil oder besuchte gesellige Nachmittage. Für sein überdurchschnittliches Engagement wurde Hermann Schwab als Würdigung 1999 das Bundesverdienstkreuz am Bande verliehen. Knapp 20 Jahre später folgte die Ehrenamtsauszeichnung der Gemeinde Küssaberg.

Hermann Schwab wurde 81 Jahre alt. Er hinterlässt neben seinen drei Kindern mit deren Partner, vier Enkel, auf die er immer sehr stolz war. Sein Engagement und die daraus resultierenden Meilensteine in Küssaberg, sowie seine Einstellung zum Leben werden immer in besonderer Erinnerung bleiben.