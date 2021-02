von Tina Prause

Jeweils rund 15.000 Euro stehen für die Modernisierung der Präsentationsmedien im Sitzungssaal der Gemeinde Küssaberg, die eventuelle Einführung einer elektronischen Gemeinderatsarbeit und den Ausbau der Hotspots in der Gemeinde zur Verfügung. Aus den Reihen des Gemeinderats wurde die Arbeitsgruppe „Digitaler Ratssaal“, bestehend aus Rolf Küpfer (SPD), Thomas Baumgartner (CDU) und Sascha Klubert (CDU), gegründet. Erarbeitet wurde ein Konzept, das die in die Jahre gekommene Technik im Sitzungssaal der Verwaltung ersetzt.

Der neue Beamer im Sitzungssaal der Gemeinde wird die Präsentationen mit seiner aktuellen Technik besser lesbar machen. | Bild: Tina Prause

„Die Datensicherheit war eines der Hauptargumente“, erläutert Rolf Küpfer einen der Schwerpunkte, der zukünftig auch mit der Hilfe von Virenscannern abgedeckt sein werde. Auch soll das Verfolgen der Präsentationen für die Teilnehmer und Besucher der dort stattfindenden Sitzungen optisch angenehmer werden. Hierfür wurde bereits ein hochauflösender HDMI-­Beamer installiert. Künftig können Referenten ihre Präsentationen via Funk auf das System übertragen. Das komplette Programm sei ein „riesiger Schritt in die Zukunft“, fasste Rolf Küpfer zusammen.

Elektronisches Ratsarbeit

Die Mitglieder des Gemeinderats werden mit Tablets und einer speziellen Software ausgestattet. Einladungen für Sitzungen und die dazugehörigen Unterlagen werden künftig digital versendet und nicht mehr auf Papier – ein wichtiger Aspekt im Hinblick auf nachhaltige Verwaltungsarbeitsweise. Dank dieser Software entsteht nach und nach auch ein digitales Archiv, das den schnellen Zugriff auf frühere Themen und Ratsentscheidungen ermöglicht.

Notwendige Gelder sind im Haushalt zwar berücksichtigt, dennoch steht die finale Entscheidung für die Umstellung noch aus. „Wir werden die Vorteile der elektronischen Ratsarbeit im Laufe des Jahres eingehend darlegen und – wie bei allen wichtigen Entscheidungen in Küssaberg – die Damen und Herren des Gremiums umfassend in die Entscheidung einbinden“, so Bürgermeister Manfred Weber.

Hotspots

Aktuell gibt es im Freibad Reckingen und an der Minigolf-Anlage in Rheinheim je einen Hotspot, der einen Gratis-Internetzugang per WLAN ermöglicht. Bis Ende des Jahres soll jeder Ortsteil einen Hotspot haben. Hierzu gibt es Gelder aus einem EU-Förderprogramm. Die Zusammenarbeit, auch in Bezug auf Wartung und Datenschutz, soll mit der Firma Stiegeler aus Schönau erfolgen, die eine Filiale in Rheinheim betreibt.

Die Standorte

Als Hotspot-Standorte vorgesehen sind das Dorfgemeinschaftshaus in Reckingen, der Vorplatz des Bürgerhauses in Küßnach, der Vorplatz inklusive der Bushaltestelle am Gemeindehaus und am alten Rathaus in Bechtersbohl, der Vorplatz des Rathauses/Gemeindezentrum inklusive Rathaus-Foyer in Rheinheim, das Vereinshaus mit Platzbereich in Richtung neue Ortsmitte, die Bushaltestelle in Höhe Firma Dreher in Kadelburg sowie der Vorplatzbereich am Wäschhüsle in Ettikon.