Knapp drei Monate nach der letzten großen Säuberung der Pritsche, der Verbindungsstraße zwischen Kadelburg und Lauchringen, waren wieder einige Mitglieder der Initiative „Sauberes Küssaberg“ und der Naturschutzgruppe Küssaberg jüngst auf dieser gefährlichen Strecke erneut am Werk. Trotz aufgestellter Warnschilder, dass auf der Pritsche Menschen unterwegs sind, war ein Mitglied der Naturschutzgruppe besonders geschockt, wie zum Teil rücksichtslos an ihnen vorbei gefahren wurde. Wenn man bedenkt, dass diese Naturschützer den Dreck, den Abfall an den Straßenrändern entfernen, die solche Autofahrer einfach aus den Autofenstern werfen und somit entsorgen. „Gerne würden wir mehr Rücksicht seitens der Autofahrer während so einer Aktion erfahren“, so ein Mitglied der Gruppe.

Die Naturschutzgruppe wurde im Jahr 1981 gegründet, hat mittlerweile 115 Mitglieder und 72 davon sind aktiv dabei. Seit 1990 sind die Amphibien in ihrem Programm aufgenommen worden. Hauptsächlich kümmert sich der Verein das ganze Jahr um die gesamte Flora und Fauna in der Gemeinde Küssaberg. Ab Ende April beginnt die Blütezeit der Orchideen. Dann werden auch Exkursionen mit interessierten Besuchern abgehalten. Sie kümmern sich im Herbst um die vier Feuchtbiotope Blixen, Ackerbild, Matzental und Kiesgrube aber auch um die vielen Streuobstwiesen in der Gemeinde. Die von ihnen aufgestellten Nistkästen werden dann auch versorgt.

Menschen, die die Natur lieben, sie hegen und pflegen möchten, werden gerne aufgenommen. Informationen über info@nsg-kuessaberg.de und auf der Internetseite www.naturschutzgruppe-kuessaberg.de.