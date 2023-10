Küssaberg/La Talaudière – Eine gut gelaunte Reisegruppe aus 29 Personen unterschiedlichen Alters hat sich auf den Weg nach Frankreich gemacht, um ein Wochenende in La Talaudière zu verbringen – der Partnergemeinde Küssabergs. Die Gemeindepartnerschaft zwischen der französischen Kleinstadt im Département Loire und Küssaberg besteht bereits seit dem Jahr 1994.

Die deutschen Besucher trafen staubedingt verspätet ein. Ihre Gastfamilien hießen sie herzlichst willkommen und umsorgten sie das ganze Wochenende. Für den Samstag war eine Tagestour nach Lyon geplant. Als erstes stand eine Besichtigung der Basilika Notre-Dame de Fourvière auf dem Programm der Reisegruppe. Die eindrucksvollen Mosaike und die riesige Krypta der Basilika wie auch die Aussicht über die Großstadt am Zusammenfluss der Rhône und Saône beeindruckten die deutschen Gäste sehr, wie der Freundeskreis in seinem Rückblick berichtet. Nach einem Spaziergang zum römischen Amphitheater gab es ein typisch regionales Mittagessen in der alt-ehrwürdigen Brasserie Georges, in der schon viele Berühmtheiten, wie etwa der Schriftsteller Jules Verne, zu Gast waren. Den Nachmittag verbrachten die Küssaberger entweder mit dem Schlendern durch die Innenhöfe der Altstadt oder nutzten die Gelegenheit zum Einkaufsbummel.

Der Sonntagmorgen stand zur freien Verfügung. Die Reisenden nutzten die freie Zeit zum gemeinsamen Boulespiel, zum Spaziergang durch die Gassen von La Talaudière oder für einen kleinen Ausflug mit den Gastfamilien in die Umgebung. Das vom französischen Partnerschaftskomitee bestens organisierte Wochenende, wie der Freundeskreis erklärte, rundete ein gemeinsames Mittagessen aller Gäste und Gastfamilien ab, bevor die Besucher wieder nach Küssaberg zurückreisten.