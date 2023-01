von Stefan Kurczynski

Nach der Zwangspause geht nun auch in Küssaberg wieder der Narr um. Am 4. Februar beginnen die Kadelburger Fergen mit einem bunten Abend in der Trotte Kadelburg unter dem Motto „Die 80er“. Sie feiern damit ihr 40-jähriges Bestehen. Am gleichen Tag stellen die Reckinger Schnörri ihren Narrenbaum am Dorfgemeinschaftshaus auf. Dann geht es am 11. Februar weiter mit dem Bunten Abend der Reckinger Schnörri im Dorfgemeinschaftshaus unter dem Motto „Hippies“ und dem Narrenbaumstellen der Küssaberger Rebesäck bei ihrer Zunftstube in Rheinheim sowie dem der Dangstetter Narren auf dem Dorfplatz in Dangstetten.

Die Küssaberger Rebesäck freuen sich auch schon auf die Fasnacht. | Bild: Stefan Kurczynski

Den „Schmudo“, den schmutzige Dunschtig, begehen alle Küssaberger Narren am 16. Februar. Die Kadelburger stellen an diesem Tag den Narrenbaum auf und haben in der „Trotte“ einen Hock. Die Dangstetter wecken alle Bürger und frühstücken danach im „Römerhof“. Am Nachmittag sind auf dem Dorfplatz die Dangstetter Burghexen mit ihrem Generationendorfhock an der Reihe. Was wieder alle Vereine verbindet, ist das Küssaberger Narrentreffen, ausgerichtet von den Kadelburger Fergen am 19. Februar, ebenfalls unter dem Motto „Die 80er“. Am 20. Februar haben die Küssaberger Rebesäck ihr Heringsessen und in Reckingen ist Kinderumzug, anschließend findet im Bürgergemeinschaftshaus der Kindernachmittag statt.

Die Schnörriplätzer Reckingen werden für Guggenmusik sorgen. | Bild: Stefan Kurczynski

Der 21. Februar ist der Tag der Böögverbrennung. In Rheinheim beim Bädle, in Reckingen mit dem Kehrausball, in Dangstetten auf dem Dorfplatz. In Kadelburg ist am 21. die Kinderfasnacht mit Trauerumzug und Heringsessen. Das Fasnachtsfeuer ist am 25. Februar am Dorfbrunnen in Reckingen. Die Feuerwehr Küssaberg Ost richtet am 20. Februar im Gerätehaus Dangstten ein Heringsessen aus.