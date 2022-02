Kadelburg vor 3 Stunden Küssaberg: Arbeiter stürzt auf Baustelle in den Keller Ein 31-Jähriger hat sich am Donnerstag bei Arbeiten an einem entkernten Haus verletzt, als er durch eine schon teilweise entfernte Decke in den Keller stürzte.

Ein 31-jähriger Bauarbeiter hat sich am Donnerstag in Kadelburg bei einem Sturz verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden (Symbolbild). | Bild: Nicolas Armer/ dpa