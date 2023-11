Eine Überraschung hat es für die Kindergartenleiterinnen in Küssaberg, genauer gesagt für Vorschüler gegeben. Vertreter des Kiwanis-Clubs Waldshut-Tiengen haben eine Spende in den Kindergarten Dangstetten mitgebracht. Bürgermeister Manfred Weber begrüßte den Präsidenten des Kiwanis-Club, Günter Dick, und seinen Kollegen Rainer Illmann.

Der Kiwanis-Club besteht seit 35 Jahren. „Im Mai hatten wir bei unserem Konzert ‚Kinder für Kinder‘ den aus der Gegend stammenden Sänger und Songwriter Philip Braun zu Gast. Dessen Lebenspartnerin, Monia Söhner, ist Kinderbuchautorin. Sie hat ein wunderbares Buch geschrieben: ‚Filu – du bist etwas Besonderes‘ “, berichtete Rainer Illmann. Das Buch ist vor allem für Vorschulkinder geeignet. Der Serviceclub organisierte bereits Lesungen in den Kindergärten in Waldshut und Tiengen und hat auch einige der Bücher verschenkt. Nun kommen also auch die Vorschüler der Kindergärten in Küssaberg in diesen Genuss. In dem Buch geht es um einen Fuchs, der etwas Besonderes ist. Die Leiterinnen der Kindergärten Küssabergs haben Bücher für rund 50 Vorschulkinder überreicht bekommen.

Kiwanis ist ein weltweit agierender Serviceclub. Die Einnahmen aus Veranstaltungen werden ohne Abzüge in voller Höhe weitergegeben. Kiwanis-Clubs helfen mit gezielten Maßnahmen vornehmlich vor Ort – Verbundenheit und persönliche Freundschaften auf regionaler und internationaler Ebene. Mit vielen Einzelprojekten zeigen die rund 3000 deutschen Mitglieder in mehr als 134 Clubs ihre soziale Verantwortung und ihr gesellschaftspolitisches Engagement. Informationen zum hiesigen Club sind per E-Mail zu bekommen: info@kiwanis-wt.de