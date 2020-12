von tpr

Schon während der Adventszeit haben die Evangelische Kirchengemeinde Kadelburg in Zusammenarbeit mit der Kirchengemeinde Klettgau und die Katholische Seelsorgeeinheit Küssaberg die Gemeinde mit weihnachtlichen Angeboten versorgt.

Kreative und abwechslungsreiche Ideen, wenn auch etwas anders als in den Jahren zuvor, versüßen den verschiedensten Altersgruppen die Adventszeit. Auch das Programm für die Weihnachtsfeiertage steht und Anmeldungen für die Gottesdienste sind ab sofort möglich.

Auf den Spuren von Maria und Josef

Die Katholische Kinderkirche Sankt Michael hat sich eine Art Schnitzeljagt für Kinder und Familien einfallen lassen. Ein Wegeplan, der in den Kirchen und Kapellen der Gemeinde Küssaberg ausliegt, führt zu verschiedenen Zielen, die man bequem zu Fuß erreichen kann.

An den Adventssonntagen dürfen die Kinder zudem mit einer kleinen Überraschung an den Stationen rechnen. Wer lieber zuhause bleiben möchte, kann einfach in dem Wegeplan lesen, Lieder hieraus singen oder die Bastelideen aufnehmen.

In den Katholischen Kirchen und in den Kapellen liegen die Wegepläne für interessierte Familien und Kinder aus. Sie dürfen gerne mitgenommen werden. | Bild: Tina Prause

Ein Weihnachtskalender für alle

Die Evangelische Kirchengemeinde Kadelburg hat in diesem Jahr auf einen Kalender gesetzt, der die Gemeindemitglieder durch die Advents- und Weihnachtszeit bis hin zum 3. Januar führt. Jeder Tag birgt eine neue Geschichte, Wissenswertes aus der Gemeinde, Plätzchenrezepte, Bastelanleitungen oder Gedichte.

Es ist ein gemeinsames Werk der Kirchengemeinde Kadelburg und Klettgau, dass auch von den Pfarrsekretärinnen Susanne Böger und Andrea Schneider mit viel Engagement mit organisiert wurde.

Gottesdienste an Weihnachten

Die gute Nachricht ist, dass beide Kirchengemeinden Präsenzgottesdienste geplant haben. Hierfür sind Anmeldungen notwendig. Die katholische Seelsorgeeinheit Küssaberg bietet folgende Möglichkeiten bis Dienstag, 22. Dezember 11 Uhr: Telefonisch über die Pfarrbüros (Pfarrbüro Küssaberg 07741/31 05, Pfarrbüro Hohentengen 07742/925 50) oder per E-Mail (info@kath-se-ch.de). Für Kadelburg erfolgt die Anmeldung direkt über die Mesnerin Frau Faller (Telefon 0152/26 86 81 17).

Für die Gottesdienste der evangelischen Kirchengemeinde kann man sich online anmelden (bergkirchekadelburg.church-events.de) oder auch telefonisch im Pfarrbüro (Telefon 07741/36 13). Weiter wird es Online-Gottesdienste geben, bei denen auch das Erzieherinnen-Team des Waldkindergartens mitgearbeitet hat. Über die Feiertage ist die Bergkirche offen. Besucher dürfen sich eine der ausliegenden Weihnachtskerzen mitnehmen.