Sommerwetter ist den Kindern bei der Ganztagsbetreuung der Gemeinde Küssaberg in der ersten Woche beschert worden. Diese verbrachten sie bei und in der Reckinger Hütte. „Wenn es so richtig heiß wurde, haben sich die Kinder auch schon mal in den Wald verzogen, wo es dann etwas kühler und zum Aushalten war“, sagt Silvia Schindler, Erzieherin vom Kinder- und Jugendbüro. Am Montag haben die Kinder Kuschelkissen und Perlenbäume hergestellt. Am Dienstag stand das Schwimmbad in Reckingen auf dem Plan. Am Mittwoch waren sie im Wildgehege in Waldshut. Am Donnerstag tauchte die Kräuterfee auf: Michaela Berthold-Sieber, Vorsitzende des Obst- und Gartenbauverbands Hochrhein. Die Kinder sammelten Kräuter und bereiteten Kräuterquark zu.

Teilgenommen haben in der ersten Woche 29 Kinder. Unterstützung bekam Silvia Schindler von der ehemaligen Bundesfreiwilligendienstlerin Andriana Hoffmann. Sie macht nach den Ferien ihre Ausbildung, für sie ist dann Elisabeth Gruhl dabei und führt die Arbeit weiter. Diese und die nächste Woche gesellen sich noch als Betreuerin Alexandra Feldmeier, Mara Lehnhardt und Sandra Dedaj dazu. Die Ganztagesbetreuung findet in der Grundschule statt. Genutzt werden kann auch die Schulsporthalle. Das Mensa-Team kocht.

Silvia Schindler sagt: „Die Ferienfreizeit wird für die Eltern wichtiger, denn sie müssen Kinder und Beruf unter einen Hut bringen.“ In vier Wochen war sie ausgebucht. Es wurden mehr Kinder aufgenommen, als Plätze zur Verfügung standen, dennoch mussten die Verantwortlichen zum ersten Mal Absagen erteilen. „Wir haben uns diese Entscheidung nicht leicht gemacht, es wird von Jahr zu Jahr schwieriger, erwachsene Helfer/innen zu finden. Jüngere Helferinnen haben wir uns selbst herangezogen. Gemeinsam mit der Gemeinde werden wir uns nach der diesjährigen Ferienfreizeit zusammensetzen, um zu besprechen, wie wir im nächsten Jahr vorgehen werden.“ Eine Ferienbetreuung soll es auch 2024 an Pfingsten und in den Sommerferien geben.