Küssaberg – Überraschend für die Senioren des Wohngemeinschaftshaus „Mitenand däheim“ kamen am vergangenen Dienstag die Kinder des Kindergartens Wirbelwind aus Kadelburg in den Veranstaltungssaal des Hauses „Mitenand Däheim“. Sie trugen die Laternenlieder, die sie für den kommenden St. Martinsumzug einstudiert haben, den Senioren vor.

Bekannte Lieder wie „Ich geh mit meiner Laterne“ und „Ein armer Mann“ und drei weitere sprudelten geradezu aus den Kindern heraus. Dies bereitete den Seniorinnen und Senioren eine große Freude, können doch einige aus gesundheitlichen Gründen bei den Martinsumzügen in der Gemeinde leider nicht zuschauen, geschweige denn mitmachen. Auch die Vorführung der St. Martinsgeschichte, die Teilung des Mantels mit dem armen Mann, kam sehr gut an. Zur Belohnung durften die Kinder noch etwas zu Naschen aus einem Korb nehmen. Organisiert hatte das Ganze Marlies Kramer, sie ist die Bereichsleiterin vom „Wohnen im Alter“ der Bürgergemeinschaft Küssaberg und Sina Vojisarljevic, der Leiterin des Kindergartens Wirbelwind in Kadelburg.